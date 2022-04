Schichtbetrieb, eine kürzere Saison und Ticketbuchungen im Voraus – die Freibadsommer 2020 und 2021 fielen deutlich anders aus als gewohnt. Nun steht, so sieht es zumindest aktuell aus, wieder ein ganz gewöhnliches Freibadjahr an. Das Wetter in den vergangenen Tagen verhalf vielen Menschen schon zu Frühlingsgefühlen, wärmere Temperaturen kündigen sich an. Die Gemeinden rund um Schorndorf wollen deshalb Anfang Mai ihre Freibäder öffnen.

„Das Wasser ist zu 95 Prozent drin“, sagt zum