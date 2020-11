Als vor drei Jahren das sogenannte Rektoratsgebäude der Winterbacher Lehenbachschule umgebaut und saniert wurde, da dachte noch kein Mensch an eine Pandemie und in kalter Zugluft aufgerissener Fenster frierende Schüler und Lehrer. Trotzdem wurde in das Gebäude eine Lüftungsanlage eingebaut, die ständig für einen Austausch der Luft in den Räumen sorgt. *(Wichtige Anmerkung der Redaktion unter dem Text!) Doch auch mit Lüftungsanlage werden an der Schule auch im Rektoratsgebäude derzeit alle