Mit fast vier Millionen Euro waren in den fünf Jahren von 2016 und 2020 Sanierung und Umbau des Rektoratsgebäudes der Lehenbachschule die größte Investition in Winterbach. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat nun dieses Projekt bei einer Routineüberprüfung unter die Lupe genommen. Genauso die anderen Projekte der Gemeinde in dem Zeitraum, wie die Umgestaltung des Gleisdorfer Platzes oder den Bau des Monopteros für die Remstal-Gartenschau. Ergebnis: alles korrekt abgelaufen und abgerechnet. Die