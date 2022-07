Gemeinde Winterbach will als Maßnahme gegen Hitze innerorts neue Bäume pflanzen

Möglichst noch in diesem Herbst will die Gemeinde Winterbach neue Bäume im Ort pflanzen. Bürgermeister Sven Müller kündigte das im Gemeinderat als „aktive Klimaschutzmaßnahme“ und Möglichkeit zur innerörtlichen „Hitze-Reduktion“ an. Auslöser war demnach eine Anfrage der Grünen-Gemeinderatsfraktion. „Wir hatten das Thema bereits in unserer Klausurtagung als Zukunftsthema mitgenommen“, sagte Müller. „Das Bauamt ist dabei, sich Gedanken zu machen, wo wir zusätzliche Bäume pflanzen können.“

Das sei „gar nicht so einfach“, räumte der Bürgermeister ein, versprach aber: „Wir werden im Herbst mit einer Liste kommen.“ Die Gemeinderäte rief er auf, auch Vorschläge zu machen, wo sie Möglichkeiten sehen. Wenn man die Maßnahmen zur jährlichen Baumpflanzaktion im Oktober umsetzen könne, „wäre es eine tolle Geste“, so Müller.