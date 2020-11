Glühwein, Wurst vom Grill, Punsch und Bombardino verkauft seit Mittwoch das Café-Bistro „Volapük“ in Winterbach an einem stimmungsvoll weihnachtlich geschmückten Stand, alles konform mit der Corona-Verordnung zum Mitnehmen. Das Angebot zieht viele Menschen an – aber auch die Polizei und das Ordnungsamt schauten gleich am ersten Nachmittag vorbei. Die Behörden beobachten sehr genau, was sich in Bezug auf die Einhaltung der Corona-Verordnung am und rund um den Stand passiert. Katharina Klafs