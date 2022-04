Winterbach bekommt mehr Glasfaseranschlüsse. Vergangene Woche fingen die Bauarbeiten in der Gerberstraße an; bis Sommer sollen nach Auskunft der Stadtwerke Schorndorf, die sich die Bauherrschaft mit der Gemeinde Winterbach teilen, 108 Hausanschlüsse in dem Mischgebiet dort südlich der Rems verlegt werden.

Dabei handele es sich mit einem Anteil von jeweils etwa 50 Prozent sowohl um Privat- als auch um Gewerbekunden. Um die 500 000 Euro kostet der Breitbandausbau in dem Gebiet