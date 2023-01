Graffiti-Schmiererei: Treibt eine „650-Bande“ in Winterbach ihr Unwesen?

Eine Garage, eine Hauswand und eine Hütte sind vor einigen Tagen in Winterbach im Bereich des Ortskerns mit Graffiti-Schmierereien besudelt worden. Leider kein Einzelfall. Und durch die Diskussionen darüber geistert nun mal wieder die Zahl 650, die seit ein paar Jahren an vielen Stellen im Ort hingekritzelt, gemalt, gesprüht oder mit Aufklebern hingepappt wurde. Einige in Winterbach schließen schon länger daraus, dass es eine „650-Bande“ geben muss, eine Art Jugendgang, eine kriminelle Gruppierung, die auch für andere Fälle von Sachbeschädigung und Zerstörung verantwortlich sein soll.

Im Sommer 2022 war die ominöse „Gruppierung 650“ zum Beispiel in einer Diskussion auf Facebook aufgetaucht, als jemand am Grillplatz an der renaturierten Rems einen Holzbalken von einem Tisch und einen Obstbaum abgerissen hatte, um damit Feuer zu machen. Auf dem Tisch klebte damals ein Aufkleber mit der Zahl 650 (sprich: sechs, fünf, null). Und auch im aktuellen Schmierer-Fall schreibt jemand auf Facebook in der Gruppe „Winterbach im Remstal“: „Unsere super 650 Gang aus Winterbach, sehr sympathische junge Menschen“.

Gibt es eine kriminelle Bande, die ihr Markenzeichen hinterlässt?

Was steckt dahinter? Gibt es wirklich eine Gang, die Winterbach unsicher macht und ihr Markenzeichen überall hinterlässt? Nun, die Wahrheit ist wohl, wie so oft, viel unspektakulärer.

Weder der Gemeindeverwaltung noch der Polizei sind eine „650-Bande“ oder eine andere gangartige, kriminelle Winterbacher Gruppe bekannt. Polizeisprecher Robert Kauer kann jedoch aufklären. Er sagt: Die hingeschmierten Zahlencodes, die seien gar kein Winterbacher Phänomen, das gebe es auch in anderen Städten und Gemeinden. Da stecke aus seiner Sicht keine feste Gruppe dahinter, sondern verschiedene Jugendliche, „die meinen, damit ihren Ort zu repräsentieren“.

650, so also des Rätsels simple Lösung, das sind die letzten drei Ziffern der Winterbacher Postleitzahl: 73650.

Dieses Phänomen sei nach seiner Wahrnehmung vor zwei Jahren aufgetaucht, sagt der Winterbacher Schulsozialarbeiter Manuel Schmid. „Das finden Sie in allen Kommunen hier im Kreis. Es sind immer die letzten drei Zahlen der Postleitzahl.“ Es handle sich bei den Urhebern der Schmierereien um ganz normale Jugendliche aus dem Ort, ist er sicher. „Das ist ihr Erkennungsding.“ Teilweise hätten sich die Jugendlichen sogar Kleidungsstücke mit der Zahl bedrucken lassen.

Jugendlicher Lokalpatriotismus

Das Ganze ist damit also eine Form von jugendlichem Lokalpatriotismus. „Kriminelle Machenschaften“ oder „Gang-Kulturen“ stecken für Manuel Schmid jedenfalls nicht dahinter, eher „kindisches Gehabe“, auch wenn das Ganze natürlich ernsthafte Sachbeschädigung und für die Betroffenen nicht unbedingt harmlos sei. „Das haben die vielleicht mal auf Youtube gesehen und versuchen, es hier nachzuahmen.“

Zahlencodes finden sich bei Graffiti-Schmierereien in vielfachen Varianten. So steht zum Beispiel die Zahl 1312 für die jeweiligen Buchstaben aus dem Alphabet: ACAB. Das ist die Abkürzung für die englischsprachige Polizistenbeschimpfung „all cops are bastards“ – „alle Polizisten sind Bastarde“.

Zum aktuellen Schmierer-Fall in der Straße Bei der Zehntscheuer und in der Westergasse passt die „650-Banden“-Theorie ohnehin nicht. Dort wurde nämlich die Zahl 501 auf den Wänden hinterlassen. Es liegt also der Schluss nahe, dass die Urheber aus dem Postleitzahlbereich Schwäbisch Gmünd gekommen sein könnten und auf Besuch ihre Markierung in Winterbach hinterlassen haben.

Jugendliche aus anderen Orten in Winterbach unterwegs

Es sei nicht ungewöhnlich, dass Jugendliche aus anderen Orten sich in Winterbach herumtrieben, meint Hauptamtsleiter Matthias Kolb dazu. Sie seien auf der Rems-Schiene mit der S-Bahn unterwegs und würden dann einfach irgendwo aussteigen. Das habe sich bei Straftaten wie Fällen von Sachbeschädigungen, bei denen man die Urheber ermitteln konnte, immer wieder gezeigt. Einmal habe man zum Beispiel eine Gruppe aus Vaihingen ermittelt.

Wenn es Fälle von Sachbeschädigung wie Schmierereien an Wänden von öffentlichen Gebäuden gebe, dann bringe man das von der Gemeinde aus immer zur Anzeige, sagt Matthias Kolb. Allerdings sind die Ermittlungen für die Polizei schwierig, wenn man die Schmierer nicht auf frischer Tat ertappt, wie Sprecher Robert Kauer sagt. „Da sind wir schon auf irgendwelche Hinweise angewiesen.“