Handwerk statt Büro: Jonas Völzke aus Winterbach ist Landesbester seines Fachs

Das Geschäft brummt, die Dienste von Sanitär- und Heizungsbaumeister Gerd Bäßler sind gefragt. Er hat das Gewerk der Stunde, die Nachfrage nach neuer Heizungstechnik ist groß. Wärmepumpen sind durch Gasknappheit und galoppierende Energiepreise das, was alle wollen. Trotzdem plagen den Chef von vier Mitarbeitern Sorgen: Was die Leute wollen, können die Hersteller kaum liefern. Und: Er braucht Nachwuchs, der schwer zu finden ist. Ein Glücksfall für ihn war da Jonas Völzke, den er gerade fertig ausgebildet hat. Der war so fit, dass er ihm schnell eigene Baustellen in Verantwortung geben konnte.

Am Ende war Jonas Völzke der Beste des Ausbildungsjahrgangs in seinem Beruf innerhalb der Handwerkskammer der Region Stuttgart und auch beim landesweiten Leistungswettbewerb ganz vorne. Er kann also von sich behaupten, der beste Nachwuchs-Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Baden-Württemberg zu sein.

18.000 Lehrstellen unbesetzt

Nachwuchssorgen gibt es im Handwerk nicht erst seit gestern, aber sie werden immer größer. Bundesweit sind aktuell, zwei Monate nach Beginn des Ausbildungsjahrs, 18.000 Lehrstellen unbesetzt.

Jonas Völzke ist der erste Auszubildende, den Gerd Bäßler in seinem Betrieb hatte. Seit 2008 ist er selbstständig tätig. „Ich hätte schon immer jemand ausgebildet“, sagt er. „Aber es hat sich nicht so die Gelegenheit ergeben.“ So was laufe eigentlich vor allem über „Mund-zu-Mund-Propaganda“, also in etwa: Jemand kennt jemand, der jemand kennt. Jonas Völzke ist Winterbacher, die beiden kannten sich schon vorher flüchtig.

Allerdings war der 21-Jährige schon in einem ganz anderen beruflichen Bereich unterwegs. Ursprünglich habe er noch das Abitur machen wollen, erzählt er. „Dann habe ich gedacht: Geld ist schön.“ Er begann eine Ausbildung bei Bosch im kaufmännischen Bereich. Aber schon in der Probezeit merkte er: „Acht Stunden am Tag im Büro hocken, das ist nicht das, was ich will. Das ist nichts für mich.“ Er brauche es, mit seinen Händen zu arbeiten, sagt Jonas Völzke. „Auf der Baustelle kann ich am Tag was leisten und am Ende des Tages sehe ich den Fortschritt.“

Mit seinem Arbeitgeber und der Jobwahl ist Jonas Völzke jetzt hochzufrieden. Es werde nie langweilig. „Wir gehen mit neuen Technologien um und müssen uns immer weiterbilden“, sagt er. Die Ausbildung in einem kleinen Handwerksbetrieb biete die Möglichkeit, die ganze Bandbreite des Berufs kennenzulernen: von der Sanitäreinrichtung eines Badezimmers über die Blechverarbeitung bis zur komplexen Heizanlage. Das heißt in einer Firma wie der von Gerd Bäßler auch: Learning by doing.

Bereits im zweiten Lehrjahr viel allein unterwegs

Der Chef hat bei Jonas Völzke schnell gewusst, dass er seinem Azubi vertrauen und Verantwortung übergeben konnte. Bereits im zweiten Lehrjahr bekam er ein Geschäftsauto und fuhr selbstständig zu Kunden. „Da war ich die meiste Zeit eigentlich alleine unterwegs“, sagt er.

Und das heißt schon was, wie Gerd Bäßler betont. Wenn bei seiner Arbeit etwas schieflaufe, dann sei es nicht einfach so, dass hinterher der Kunde mit einer Beschwerde anrufe. Bei Schlamperei könne die Folge schnell ein größerer Wasserschaden sein. Die Ansprüche an die Zuverlässigkeit sind dementsprechend hoch.

Wer was leiste, der werde bei ihm auch leistungsgerecht bezahlt, sagt Gerd Bäßler. Seinem Lehrling Jonas Völzke hat er einen übertariflichen Lohn gegeben. Und er bekam von ihm sogar noch kostenlos eine Wohnung in Manolzweiler obendrauf, für die er keine Miete, nur die Nebenkosten bezahlen muss. Man müsse schon was bieten, sagt Gerd Bäßler. Rein von den Löhnen her sei es schwierig. „In der Region gibt es viel Industrie.“ Viele große Arbeitgeber, bei denen man gut verdient, saugen den Arbeitsmarkt leer.

Wenn man einen Handwerksberuf ergreife, bei dem man auf Baustellen arbeite, sei klar, dass man schon auch mal dreckig werde“, sagt Bäßler. Und die Arbeit könne natürlich auch körperlich anstrengend sein. „Wenn man zum Beispiel eine schwere Heizungsanlage in den Keller runtertragen muss und das Treppenhaus ist dementsprechend eng.“ Stimmt, sagt auch Jonas Völzke: „Man braucht schon Durchhaltevermögen und muss sich manchmal durchbeißen können.“ Dafür sei es umso befriedigender, wenn man am Ende des Tages mit Stolz auf das blicken könne, was man geschafft habe.

„Da ist auch manchmal abends im Büro noch Licht“

Meister Gerd Bäßler ging es bei der Berufswahl einst ähnlich. „Ich wollte etwas machen, das man sieht.“ Etwas Handfestes, was zusammenschrauben, sagt er. „Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen.“ Anfangs habe er nebenher immer noch im Betrieb seines Vaters beziehungsweise Bruders mitgeschafft. Das sei jetzt nicht mehr möglich. „Ich bin jeden Tag meine neuneinhalb Stunden auf der Baustelle.“ Nebenher müsse er aber auch immer noch das Büro machen, wo zwar vieles seine Frau übernimmt, aber für einiges eben der Fachmann nötig ist. „Da ist auch manchmal abends im Büro noch Licht“, sagt Gerd Bäßler.

Über zu wenig Geschäft kann er sich jedenfalls nicht beklagen. Die Corona-Krise habe darauf bei ihm eigentlich keine Auswirkungen gehabt - zumindest nicht direkt. „Es hat nie Stillstand gegeben“, sagt er. „Mehr können wir nicht mehr schaffen.“

„Was gerade der Renner ist, das ist die Wärmepumpe.“ Im Angebot hat er aber alle möglichen Heizungsarten, auch Pelletheizungen oder sogar große Hackschnitzelanlagen. In Manolzweiler hat Bäßler zum Beispiel eine kleine Nahwärmeanlage mit Hackschnitzeln installiert, die fünf Häuser versorgt, darunter sein eigenes.

Eine große Herausforderung sei momentan die Materialknappheit mit Lieferschwierigkeiten in vielen Bereichen. Für eine Wärmepumpe müsse man derzeit mit sieben Monaten Wartezeit von der Bestellung bis zum Einbau rechnen. Das geht einher mit kaum kalkulierbaren Preisentwicklungen.

Neuer Lehrling gesucht

Trotz allem hält Gerd Bäßler seinen Beruf für krisenfest. Wenn jetzt durch die höheren Preise und steigende Zinsen vielleicht bald weniger neu gebaut werde, dann werde das durch die hohe Nachfrage nach energetischen Sanierungen gut ausgeglichen, ist er sicher. Jetzt sucht er schon wieder einen neuen Azubi für das nächste Ausbildungsjahr, das im September 2023 beginnt.