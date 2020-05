Tische, die weit auseinander in einer Sporthalle verteilt sind, Desinfektionsmittelspender am Eingang, Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter mit Mund-Nasen-Schutzmasken – so sehen gerade Gemeinderatssitzungen in vielen Kommunen aus. In Winterbach traf sich der Rat am Dienstag in der Lehenbachhalle. Die Corona-Krise bestimmte dabei nicht nur die Rahmenbedingungen der Sitzung, sondern auch den Inhalt der Tagesordnung – und das durchaus auch mit einer positiven Nachricht.

Es ging u