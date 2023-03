Heidemarie Vogel-Krüger 20 Jahre im Gemeinderat in Winterbach

Aus der Winterbacher Kommunalpolitik ist sie nicht mehr wegzudenken: Bürgermeister Sven Müller hat Heidemarie Vogel-Krüger für ihren 20-jährigen ehrenamtlichen Einsatz als Gemeinderätin geehrt. „Seit Ihrer Zugehörigkeit zum Gemeinderat haben Sie sich vorbildlich und in besonderem Maße für unser Gemeinwohl eingebracht und dabei Herausragendes im Ehrenamt für die Gemeinde Winterbach geleistet“, würdigte Bürgermeister Müller die Jubilarin bei der Ehrung im Gemeinderat.

Sie ist nicht nur Fraktionsvorsitzende der Grünen, sondern bereits seit 2014 stellvertretende Bürgermeisterin, seit der letzten Gemeinderatswahl 2019 ist sie die erste Stellvertreterin des Bürgermeisters. In dieser Funktion sei sie nach wie vor „eine hervorragende und äußerst wertvolle Vertretung und Ratgeberin, stets verlässlich, loyal und kompetent“, so Sven Müller.

Gründungsmitglied der Grünen

Vogel-Krüger war 1983 Gründungsmitglied der Grünen in Winterbach. Am 11. März 2003 rückte sie für Elke Stiller in den Gemeinderat nach. Fraktionskollegin Sabine Dilger sagte über sie: Sie schätze das Urteilsvermögen, das politische Verständnis und die klare Haltung von Heidemarie Vogel-Krüger, die „fraktionsübergreifend eine Teamplayerin“ sei und sich mit Winterbach in hohem Maße identifiziere.