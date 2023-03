Hunde an die Leine: Biber wohnt an der Rems zwischen Remshalden und Winterbach

An der Rems zwischen Winterbach und Remshalden wohnt ein Biber, vielleicht sind es sogar zwei. Nachdem schon 2022 Fraßspuren an Bäumen zu sehen waren, ging man zwischenzeitlich davon aus, dass das Tier weitergezogen sein könnte. Nun ist aber wieder unübersehbar, dass ein Nager sich dort wohlfühlt: Es gibt viele abgenagte junge Bäume. Hundebesitzer sollten vorsichtig sein und ihre Vierbeiner an die Leine nehmen. Aus Rücksicht auf den Biber, aber auch, weil eine Begegnung zwischen Hund und Biber nicht unbedingt nur schlecht für den Biber ausgehen muss: „Der hat extrem scharfe Zähne“, sagt Manfred Krautter, der Biberbeauftragte des Rems-Murr-Kreises. Natürlich werde er erst einmal versuchen zu flüchten, wenn er Gefahr wittere. „Aber wenn er keine Rückzugsmöglichkeiten hat, kann er ganz übel beißen.“

Für gewöhnlich beißt der Biber aber nur Bäume. Von denen ernährt er sich, genauer von jungen Zweigen, Knospen und Rinde. Das kann man an der Rems, wo sie zwischen Winterbach und Remshalden renaturiert wurde, gerade sehr gut beobachten.

"Das ist das Biberparadies"

Manfred Krautter und Naturschutzwart Manfred Hennecke gehen über den nördlichen Remsdamm und nähern sich einem Dickicht aus jungen Weiden am Ufer. „Das ist das Biberparadies“, sagt Manfred Krautter. Immer wieder sind seine Spuren zu sehen: angeknabberte Bäumchen oder aus dem Boden ragende Stümpfe, oben eine kegelförmig zulaufende Spitze, wo der Biber sich den Baum abgenagt und abgerissen hat. Seine Beute schleppe er dann ins Wasser, um sich dort weiter über sie herzumachen, sagt Manfred Krautter.

Das Wasser ist das Element, in dem der Biber zu Hause ist. „Der geht eigentlich nicht weit weg vom Fluss“, sagt Manfred Krautter. „Maximal 20 Meter.“ Außer er suche sich ein neues Revier, dann lege er auch mal kilometerweite Strecken über Land zurück. Ein Biber bleibe dann selten lang allein, sondern gründe eine Familie. „Jungtiere bleiben zwei Jahre bei der Familie, dann werden sie verbissen.“ Das heißt, sie werden aus der Familie verstoßen und müssen sich einen eigenen Lebensraum suchen.

So hat sich der Biber in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich überall dort wieder ausgebreitet, wo er eigentlich schon seit langem völlig verschwunden war. Von der Elbe her kommend über Bayern sei er nach Baden-Württemberg eingewandert, sagt Manfred Krautter, und inzwischen auch hier wieder überall, auch an mehreren anderen Stellen an der Rems und anderen Flüssen oder auch an Seen in der Region. Natürliche Feinde hat der Biber hier praktisch keine. Höchstens wildere mal ein Fuchs im Biberbau, sagt Manfred Krautter.

Konflikte mit dem Menschen

Wie bei anderen Tierarten, etwa bei den Wölfen, die sich wieder Lebensräume erobern, kommt es dabei immer wieder zu Konflikten mit dem Menschen. Dann nämlich, wenn der Biber anfängt, Dämme zu bauen, um das Wasser zu stauen. Das macht er, damit der Eingang zu seinem Bau geschützt unter Wasser liegt. Schnell kann es dann zu Überflutungen angrenzender Flächen kommen. Werden diese landwirtschaftlich genutzt, hat der Landwirt den Schaden.

Manfred Krautters Job als Biberbeauftragter ist es auch, in solchen Konflikten dann zu vermitteln und Lösungen zu suchen – was nicht einfach ist. Denn, klar ist: Der Biber hat sozusagen das Recht auf seiner Seite, er ist als Art strengstens geschützt und darf nur in absoluten Ausnahmefällen getötet werden. Man dürfe ihn auch nicht vergrämen und verjagen, sagt Krautter.

Aus Naturschutzsicht sei das Wirken des Bibers absolut wertvoll. „Er ist der perfekte Landschaftsgestalter, wenn man ihn lässt“, so der Fachmann. Wenn er Dämme baue und Wasserflächen anstaue, schaffe das zum Beispiel neuen Lebensraum für Fische, Amphibien und Wasservögel.

Mit Blick vom Rems-Damm zeigt Manfred Hennecke zu einem kleinen Seitenarm der renaturierten Rems, der eine Insel umfließt. Dort hinten habe er den Biber schon schwimmen gesehen. Tatsächlich türmt sich dort ein großer Haufen Holz. Eine Biberburg? Nein, meint Hennecke, das sei nur Treibholz vom letzten Hochwasser. Hier an der Rems werde der Biber keine Dämme errichten oder Burgen bauen, sagt Manfred Krautter. Der Fluss-Pegel sei kontinuierlich hoch genug, dass der Eingang der Biberhöhle immer zuverlässig unter Wasser liege. Die Höhle sei hier irgendwo in ein steiles Ufer hineingegraben, liege also in der Erde und nicht in einem Bau aus Holz.

Der Biber gestaltet die Landschaft auch durch sein Fressverhalten mit

Dennoch wird der Biber auch an der Rems zwischen Winterbach und Remshalden die Landschaft mitgestalten. Dadurch, dass er die Weiden am Ufer abnagt, treiben an den Bruchstellen mehrere Äste neu aus, schnell entsteht so ein Dickicht, durch das Menschen gar nicht mehr durchkommen. Das tue der Natur gut, sagen Manfred Hennecke und Manfred Krautter. Es entstehen natürliche Barrieren und Schutzräume.

Zu Gesicht bekommen wird man den Biber – oder die Biber, es könnte schon ein Paar sein, vermuten Krautter und Hennecke – kaum. Das liege einfach daran, dass die Tiere scheu seien und Begegnungen mit Menschen aus dem Weg gingen. Dabei seien die Tiere auch tagsüber aktiv. „Er ist nicht nachtaktiv in dem Sinne“, sagt Manfred Krautter. Über den Biber an der renaturierten Rems sagt Krautter: „Er wird sicher dableiben.“ Das einzige Problem könnten die Hundehalter sein, die ihre Tiere frei laufen lassen. Das gilt nicht nur mit Rücksicht auf den Biber, sondern natürlich sowieso auf alle Tiere, die an der Rems leben und nisten. Aber wenn Rücksichtnahme kein Grund ist, Hunde anzuleinen, dann vielleicht der Gedanke an die scharfen Zähne des wehrhaften Nagers.