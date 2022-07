James Blunt mit dem ersten großen Konzert beim Winterbacher Zeltspektakel 2022

Winterbach (rma/no).

Nach dem heißen, aber am späteren Abend gut besuchten und stimmungsvollen Start im Biergarten am Dienstag, hat am Mittwochabend James Blunt das Zeltspektakel in Winterbach so richtig eröffnet. Der Brite spielte in einem fast ausverkauften Zelt all seine bekannten Hits. Der Regen sorgte sogar für etwas Erfrischung. Das Gewitter später beeinträchtigte James Blunts Auftritt im Zelt nicht. Das nächste Konzert beim Festival steht am Donnerstag mit dem Rag’n’Bone Man an. Den meisten dürfte er durch seinen Hit „Human“ aus dem Jahr 2016 bekannt sein. Es gibt noch Stehplatzkarten. Mehr Infos auf www.zeltspektakel.com.