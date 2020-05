„Es waren einmal zwei Kinder mit Fahrradhelmen“ – so beginnt eine Geschichte, in einem kleinen Büchlein, das Rebekka Loheide wie eine Flaschenpost zusammen mit einem Bleistift in ein leeres Glas mit Schraubverschluss gesteckt hat. Das Glas steht auf einem Baumstumpf am Wegesrand zwischen Winterbach und Schorndorf-Weiler. „Ein Helm war blau, der andere Helm war grün mit einem Krokodil“, so geht die Geschichte weiter. „Das Krokodil hatte großen Hunger und wartete auf einen Hasen, ...“ Damit