Die neuen Teststation auf dem Netto-Parkplatz in Winterbach bietet nicht nur Antigen-Schnelltests, sondern wie die Michaels-Apotheke auch PCR-Tests (* siehe Korrekturhinweis unten) an. Betreiber Göktürk Baki hat eigentlich ein abgeschlossenes Studium als Wirtschaftsingenieur. Wie kommt der 25-jährige Schorndorfer nun dazu, ein Testzentrum zu eröffnen, und warum ausgerechnet in Winterbach? Unternehmergeist und eine wache Analyse des örtlichen Angebots, lautet wohl zusammengefasst die