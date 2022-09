Kingfish und Alan Parsons: Neues Programm der Kulturinitiative Rock Winterbach

Das diesjährige Winterbacher Zeltspektakel ist schon wieder ein paar Wochen Geschichte, aber genau genommen zieht es sich noch weit in das kommende Jahr hinein. Denn: Am 21. Juli steht auf der Freilichtbühne Killesberg noch das Nachholkonzert des „Alan Parsons Live Projekt“ an, das wegen einer OP des Band-Leaders abgesagt wurde. Es gibt dafür noch Tickets. Davon abgesehen hält das weitere Programm der Kulturinitiative Rock einige Perlen für Fans von Rock und Blues bereit.

Das ist das Programm

Freitag, 23. September: The Black Sorrows in der Strandbar 51

Samstag, 8. Oktober, Christone „Kingfish“ Ingram in der Lehenbachhalle

Samstag, 22. Oktober, Classic Rock Night mit Manfred Mann’s Earth Band und Ten Years After in der Salierhalle

Samstag, 26. November: Taste-of-Woodstock-feat. Miller Anderson, Henrik Freischlader, Klaus Marquardt, Wendrsonn, Bölter, ViolinExperience, Tiny Wings, Calo Rapallo, Vitek Spacek, Paul Harriman - in der Salierhalle

Montag, 26. Dezember: Calo Rapallo - Weihnachtsblues in der Strandbar 51

Samstag, 1. April, Samantha Fish in der Lehenbachhalle

Samstag, 27. Mai, Joe Satriani in der Salierhalle

Freitag, 21. Juli, Alan Parsons Live Project in der Killesberg-Spardawelt-Freilichtbühne

Alan Parsons hätte in diesem Jahr eigentlich das Zeltspektakel eröffnen sollen. Dann sagte der 73-Jährige jedoch kurzfristig seine komplette Europa-Tournee ab, weil er sich einer dringenden Operation an der Wirbelsäule unterziehen musste. Die fürs Zeltspektakel gekauften Karten sind für den Ersatztermin in Stuttgart am 21. Juli 2023 gültig. Es gibt darüber hinaus noch weitere Stehplatztickets. Die Karten gelten als Kombi-Ticket im gesamten VVS-Netz ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn für die Hinfahrt zum Veranstaltungsort und für die Rückfahrt bis 5 Uhr des Folgetages.

Mehrfach verschobene Auftritte

Nachholtermine sind auch die Konzerte von Samantha Fish am 1. April 2023 und von Joe Satriani am 27. Mai 2023. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Auftritt des Star-Gitarristen Joe Satriani bereits dreimal verschoben, der von Samantha Fisch gar viermal.

Ein echtes Highlight für Blues-Fans ist das Konzert von Christone „Kingfish“ Ingram, der als Ausnahmegitarrist gilt und als Zukunft des Blues gefeiert wird. Der gerade mal 23 Jahre alte Amerikaner hat für sein aktuelles Album „662“ den Grammy für das beste Blues-Album gewonnen.

Mehr zum Programm und ausführliche Informationen zu allen Bands, Künstlerinnen und Künstlern, gibt es auf www.kulturinitiative-rock.de.