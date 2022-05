Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Mittwoch (4.5.) wieder zu Streiks aufgerufen, unter anderem im Kita-Bereich. In Winterbach ist davon erneut das Kinderhaus Lerchenstraße betroffen. Nach Auskunft der Verwaltung bleibt es am Mittwoch wegen Streik und Krankheitsausfällen geschlossen. Schon in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Streiks in den Kitas in der Region.