Laternen in Remshalden und anderen Gemeinden: Standsicherheitstest mit Bagger

In dieser Woche bis Freitag, 27. Januar, waren im Remshaldener Ortsteil Grunbach Mitarbeiter einer Fachfirma mit einem kleinen Bagger unterwegs und rüttelten mit Hilfe von diesem an den Laternenmasten. Sie prüfen damit die Standsicherheit der Masten. Nach Information des Remstalwerks ist die Prüfung in Grunbach abgeschlossen und geht kommende Woche in Winterbach weiter, bevor Urbach und Kernen drankommen. In Geradstetten läuft gleichzeitig die Umrüstung der Lampen auf LED-Technik.

Bei der Standsicherheitsprüfung gehe es darum, herauszufinden, durch Zug und Druck „ob Masten noch stabil stehen, also ob das Fundament noch in Ordnung ist, Schweißnähte halten, Korrosion die Stabilität gefährdet“ oder andere Mängel bestehen würden, sagt Steffen Kraus, Pressesprecher des Remstalwerks. „Schließlich sind die Laternen starken Witterungseinflüssen ausgesetzt.“ Diese Prüfung müsse regelmäßig durchgeführt werden.

Umrüstung auf LED

In Geradstetten hat am vergangenen Montag, 23. Januar, die Umrüstung Lampen auf LED-Technik begonnen. Die Straßenbeleuchtung kann im Verlauf der Arbeiten auch einmal tagsüber testweise angeschaltet sein. Es kann außerdem lokal zu Behinderungen auf der Straße durch das Einsatzfahrzeug mit Hebebühne kommen. Aufgrabungen werden nicht nötig sein. Wer Fragen hat oder nach der Umrüstung Unregelmäßigkeiten feststellt, kann an stb@remstalwerk.de schreiben. Das Remstalwerk betreibt für die Remshalden, Winterbach, Urbach und Kernen, die Straßenbeleuchtung.