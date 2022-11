Mehr als Höchstleistungen: Winterbach ehrt seine Sportler

136 Medaillen hat der Winterbacher Bürgermeister Sven Müller im Rahmen der Sportlerehrung verliehen. Dies nahm er auch zum Anlass, um das enorme Engagement der Ehrenamtlichen zu loben. „Die Grundlage und Basis für die herausragenden Leistungen werden in den Vereinen durch die äußerst aktiven und engagierten Mitglieder gelegt.“

Pragmatische und unkomplizierte Lösungen in den Vereinen hätten letztendlich dazu geführt, dass es den Winterbacher Vereinen nach der Pandemie auch heute noch gutgehe und diese solide dastünden.

„Sie alle zusammen geben immer wieder eine überzeugende Antwort auf die Frage, wo denn das Positive in Zeiten verschiedenartiger zu bewältigender Krisen bleibe.“ Die Vereine leisteten insbesondere in der Entwicklung von Talenten, Fähigkeiten, aber auch für das soziale Miteinander in der Gemeinde hervorragende Arbeit.

Folgende Medaillen wurden verliehen:

Lilli Reiner, Lasse Laauser, Rosita Frohmüller, Iris Zeller, Katja Kopp, Simone Rube, Saskia Illg, Susanne Kremling, Gabi Pollak, Anita Schweikhardt, Angelika Schwab, Adrian Brosch, Barbara Beutel, Heike Binder, Robin Haiß, Tim Halbedel, Lukas Nikita, Fuchs, Elias Silcher, Leonhard Huschka, Louis Kaspar, Leon Kienzle, Ben Kugler, Marcel Worms, Noah Brandhuber, Jakob Schäffler, Gianluca Röthel, Ben Santowski, Callum Siegle, Ardit Lushi, Lucas Scholke, Kilian Greiner, Finn Waibel, Tom Schneck, Elion Lushi, Kaiss Almahamid, Jascha Greiner, Deniz Verim, Cengiz Demir, Michael Will, Adrian Hirn, Simone Holder, Katharina Beutel, Alicia Mahler, Anja Engmann, Annika Hetzinger, Annika Schiek, Bettina Wagner, Celine Wagner, Franziska Hasert, Giuliana Dessupoiu, Isabell Fromm, Jana Daiber

Jasmin Dolch, Joana Ortmann, Katja Schäfer

Laura Mößner, Laura-Liis Apprich, Leonie Schiele, Mara Hetzinger, Marita Köhler, Pia Stöhr, Rebecca Kopf, Finn Engl, Raphael Müller, Robin, Kühnle, Anne Friedrich, Sina Bitterling, Caroline Henkel, Saskia Faust, Melanie Hamm, Thea Möllgaard, Jonah Friese, Lias Leuker, Lia Piller, Ida Lehmann

Amelie Joos, Lenny Sickinger, Ronja Turkovic, Morris Unrath, Luca Burgel, Florian Scharein, Magdalini Hatsikas, Alexandros Hatsikas, Jakob Mahringer, Anton, Mahringer, Ben Engelsdorfer, Lilly Adomat, Lennard Willkommen, Maximilian Burghartz, Mila Cutura, Mohammad Alash, Ahmad Alash, Michel Erhardt, Jannik Helmke, Jordan Faust, Rainer Faust, Manuel Lederer, Kerstin Koppitz, Marita Merkt, Tina Täubel,

Melanie Rieger, Anne Friedrich, Emma Haiß, Leni Engmann.

Silber : Lea Machura, Thilo Freudenreich, Leonie Wahl, Hannah Hasert, Janina Elst, Greta Weiler, Antonia Mohr, Selina Schmid, Lisa Schmid, Angela Möller, Niki Kritharidou, Laura Machura, Maxi Haiß, Jette Degel, Emelie Ortmann, Senna Topal, Christoph Strobel, Susanne Degel.

Gold : Giuseppe De Mitri, Giulia De Mitri, Hans Messner, Raphael Müller, Anja Bornand, Marco Stradinger, Leon Stradinger, Ben Luca Sartorius, Lea Sartorius, Adrian Brosch, Daniel Zeller, Stefan Zeller, Tim Dobelmann, Finn Waibel, Moritz Beyer, Moritz Müller, Nico Ewelt, Manuel Zasinski.