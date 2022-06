Metzgerei Raisch will in Winterbach einen Wurst- und Fleischautomat aufstellen

In der Brunnengasse in Winterbach könnte es noch dieses Jahr einen neuen Automaten geben, aus dem man auch spät abends und an Sonn- und Feiertagen Grillfleisch, Wurst und andere Waren holen kann. Die Metzgerei Raisch will so ein Gerät aufstellen und hat vom Gemeinderat dafür nun grünes Licht bekommen. Metzgermeister Norbert Raisch weiß aber noch nicht, wann der Automat wirklich geliefert werden kann. „Wir gehen davon aus, dass es noch dieses Jahr sein wird“, sagt er. Das Gerät wäre nicht das erste seiner Art in Winterbach.

Seit dem Sommer 2019 schon kann man bei der Metzgerei Kefer in der Winterbacher Falkenstraße Fleisch, Wurst und anderes aus dem Automaten kaufen. Dieser läuft ziemlich gut, wie Ernst Kefer unserer Zeitung kürzlich berichtet hat, manche Kunden kämen dafür sehr weit hergefahren. Neben den Produkten aus der Metzgerei liegen auch Dinge wie Milch, Eier oder Energydrinks in den Fächern.

Steht das Gerät noch in dieser Grillsaison?

Norbert Raisch, der seinen Laden in der Brunnengasse hat, sagt, mit dem Kollegen Kefer stehe er in gutem Kontakt. Seinen Automaten werde er saisonal unterschiedlich befüllen. Das Hauptgeschäft würden aber das Fleisch und die Wurst zum Grillen sein. Deswegen hofft er, dass er das Gerät noch rechtzeitig aufstellen kann, um das Ende der diesjährigen Grillsaison im Spätsommer noch mitzunehmen. Es gebe aber lange Lieferzeiten. Und er wolle auch noch eine Förderzusage der L-Bank abwarten. Es gebe dafür einen „Digitalisierungszuschuss“, weil der Automat digital aus der Ferne überwacht und gewartet werden könne. „Weil man damit das Handwerk ins 21. Jahrhundert bringt“, sagt der Metzger.

Im Gemeinderat gab es keine Einwände gegen die Pläne von Norbert Raisch, der für die CDU selbst dem Gremium angehört, aber bei dem Tagesordnungspunkt von seinem Ratstisch in der Lehenbachhalle abrückte und in den Zuschauerreihen Platz nahm.

Bernd Waibel (BWV) hatte lediglich die Frage, wie das Gerät denn gestaltet sein werde. Das Beispielbild, das in der Gemeinderatssitzung gezeigt wurde, hatte ein ziemlich knallig-buntes Outfit.

Das sei nur ein Beispiel, beruhigte Bauamtsleiter Rainer Blessing. „Er wird das in den dezenten Farben seiner seitherigen Ladeneinrichtung machen. Nicht so aufgeregt wie auf dem Foto.“

Automat stört Verkehr nicht

Platziert werden soll der Automat rechts neben dem Ladeneingang, am Fuß der kleinen Treppe dort. Es handle sich um eine Fläche auf privatem Grund, erklärte Rainer Blessing im Gemeinderat. Durch die Platzierung werde keine Fahrbahn für Autos und werden auch keine Wege für Fußgänger oder Radfahrer blockiert.