Mobilfunk in Winterbach: Telekom stellt Bauantrag für neuen Sendemast

Die Pläne der Telekom für einen neuen Mobilfunkmast in Winterbach konkretisieren sich. Der Bauantrag für das 35 Meter hohe Bauwerk war jetzt Thema im Bauausschuss des Gemeinderats und erhielt das einstimmige Einvernehmen der Räte. Der Gemeinderat hatte im Mai 2021 bereits beschlossen, das dafür nötige Grundstück in der Weilerstraße beim Sportgelände an die Telekom zu vermieten. Gegenüber der Gemeinde hat die Telekom laut Bürgermeister Sven Müller angekündigt, dass die Mobilfunkantennen auf dem Mast noch in diesem Jahr in Betrieb gehen sollen.

Der Mast werde die Mobilfunkversorgung in Winterbach verbessern, sagte Bauamtsleiter Rainer Blessing im Bauausschuss und erinnerte daran, dass das ein Ziel des Gemeinderats gewesen sei. Verwaltung und Rat hatten sich im Vorfeld der Vermietung des Grundstücks an die Telekom intensiv mit dem Thema Mobilfunk beschäftigt und dabei auch die möglichen negativen Folgen abgewogen. Eine mobilfunkkritische Initiative war in die Vorberatungen und die Organisation „diagnose:funk“ eingebunden.

Strahlungswerte weit unter Grenzwerten

Ein TÜV-Gutachten ergab, dass die Strahlungswerte des Masts und seiner Antennen unter den deutschen und sogar – außer direkt am Mast selbst – unter den weit niedrigeren österreichischen und Schweizer Grenzwerten zum Immissionsschutz bleiben. Dafür sei es auch wichtig, so erklärte Bürgermeister Sven Müller noch mal im Bauausschuss, dass der Mast so hoch sei.

Baurechtlich und aus den Vorschriften heraus gebe es keine Gründe, das Bauvorhaben abzulehnen, fasste Rainer Blessing zusammen. Das Grundstück befinde sich im Außenbereich der Gemeinde und dort seien nach Paragraf 35 des Baugesetzbuches Mobilfunkmasten als privilegierte Bauvorhaben eingestuft.

Haverkamp mit „Bauchschmerzen“

Auch Grünen-Gemeinderat Hans Haverkamp stimmte wie schon der Vermietung des Grundstückes an die Telekom im Mai 2021 jetzt auch dem Bauantrag zu. Er betonte aber: „Auch wenn ich Bauschmerzen habe, muss ich dem zustimmen, weil ich keine andere Chance habe.“ An seinen Vorbehalten gegenüber dem Vorhaben, die er schon 2021 im Gemeinderat geäußert habe, habe sich nichts geändert.

Damals betonte er neben gesundheitlichen Unsicherheiten und dem Hinweis auf den Stromverbrauch vor allem seine Bedenken zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Mobilfunktechnik und nannte den Umgang mit Smartphones und die Entwicklung der Kinder. Er beklagte außerdem den fehlenden Handlungsspielraum der Gemeinden bei der Steuerung des Mobilfunkausbaus. Lehne der Gemeinderat die Vermietung des Grundstückes ab, dann zeige die Erfahrung, dass der Anbieter irgendwann eine private Aufstellfläche finde - mit schlechteren Bedingungen für den Gesundheitsschutz.

Mast in Wattenbachstraße in Betrieb

Die Telekom hatte im Mai 2022 gegenüber unserer Zeitung erklärt, dass der neue Mast beim Sportgelände insbesondere die Versorgung der Bundesstraße und der S-Bahn-Strecke gewährleisten solle. Gleiches gelte für den in der Wattenbachstraße in Winterbach. Dieser steht schon länger und ist laut Bürgermeister Sven Müller nach einiger Verzögerung im November 2022 endlich in Betrieb gegangen. Laut Angaben der Mobilfunkanbieter Telekom, O2 und Vodafone ist Winterbach inzwischen sogar flächendeckend mit dem derzeit schnellsten Mobilfunkstandard 5G versorgt.

Ein Nebenaspekt: Als ökologischen Ausgleich für den Bau des neuen Masts sollen vier Obstbäume auf dem Grundstück gepflanzt werden.