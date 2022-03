Die Gemeinde Winterbach hat ihren Internetauftritt modernisiert. In den vergangenen Monaten wurde www.winterbach.de grundlegend überarbeitet und kommt nun in einem zeitgemäßen Design daher, das auf dem neuen kommunalen Corporate Design (also dem öffentlichen Erscheinungsbild) aufbaut.

Dazu gehört das grün-gelbe Logo mit Herz und dem Motto „Mehr als Heimat“, das ganz oben auf der Webseite steht, von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Medien Stuttgart entwickeltund