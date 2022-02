Die erste öffentliche E-Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Winterbacher Ortsmitte ist vor einigen Tagen in Betrieb gegangen. Errichtet hat sie im Auftrag der Gemeinde das Remstalwerk. Bürgermeister Sven Müller sieht dadurch eine gute Entwicklung beim Ausbau der Infrastruktur. Mit den Ladepunkten auf dem Parkplatz beim Bürgerhaus Kelter beziehungsweise beim Abramzik-Supermarkt sowie beim Firmensitz von Peter Hahn gibt es nun drei öffentlich nutzbare Lademöglichkeiten in Winterbach. Wenn es