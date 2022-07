Neue Winterbacher Schokolade wird erstmals beim Brunnenfest verkauft

Am Brunnenfest-Sonntag, am 3. Juli also, startet der Verkauf der neuen „Winterbacher Schokolade“. Untertitel: „Winterbach fairnaschen“. Dahinter steckt die Steuerungsgruppe „Faire Gemeinde“. Natürlich gibt es keine in Winterbach angebauten Kakaobohnen. Aber Inhaltsstoffe und Endprodukt sind fair gehandelt, die Schokolade trägt das Gepa-Fairtrade-Siegel. Vor allem ziert die Verpackung jedoch als optisches Markenzeichen ein Bild des Winterbacher Künstlers Thitz, eine Ansicht von Marktplatz mit Rathaus und Michaelskirche. (Hier gibt es alles zu Wettervorhersage und zum Programm für das Brunnenfest.)

Hier gibt es die Schokolade

Die Schokolade gibt es mit dem Start auf dem Brunnenfest auch in einigen Winterbacher Geschäften zu kaufen. Der Abramzik- Markt, der Frischemarkt Kefer, das Blumenhaus Knauß und der Naturkostladen Trautner spenden für jede verkaufte Tafel im Monat Juli 50 Cent für ein Fairtrade-Projekt.

Die Steuerungsgruppe „Faire Gemeinde“ freut sich außerdem, wenn sich auch Kirchengemeinden, Vereine und andere Gruppen am Vertrieb beteiligen.

Es gibt die Schokolade in drei Versionen: Vollmilch mit 37 Prozent Kakaoanteil, Zartbitter (60 Prozent) und dunkle Schokolade (70 Prozent). Vollmilch und Zartbitter sind dabei sogar biozertifiziert.

Stabile Preise für Kakaobauern

Der Preis von 2,50 Euro erklärt sich zum einen aus dem höheren Betrag, der von der Gepa (Gesellschaft für partnerschaftlichen Handel) an die Kakaoproduzenten bezahlt wird, so erklärt die Gruppe „Faire Gemeinde“ in einer Pressemitteilung. Die Gepa zahlt unabhängig vom schwankenden Weltmarktpreis stabile Mindestpreise plus eine Fairtrade-Prämie, mit der die Genossenschaften der Kakaobauern in Gemeinschaftsprojekte wie Schul- und Weiterbildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur investieren können. Die Winterbacher wollen außerdem ein Projekt für Indigene in Brasilien und die Arbeit am Thema Fairtrade generell unterstützen.

Am Stand auf der Family-Meile beim Brunnenfest, an der Ecke Kronenbergele/Bahnhofstraße, können Kinder am Sonntag, 3. Juli, ab 13 Uhr mit dem Künstler Thitz Einkauftstüten bunt bemalen. Aus den Werken entsteht eine kleine Ausstellung. Und am Ende dürfen die Künstler ihr Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Mitbringen sollten alle: Einkaufstüten aus Papier mit Henkel, evtl. eine Schürze oder ein altes T-Shirt, das schmutzig werden darf, und, falls vorhanden, dicke/dünne Pinsel (alles Notwendige ist aber auch vorhanden). Ab 13 Uhr ist für zwei Stunden Thitz selbst dabei, danach geht es aber noch weiter bis 18 Uhr.