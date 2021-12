Die Telekom will nach eigenen Angaben bald den schon länger stehenden Mobilfunkmast in der Wattenbachstraße in Winterbach in Betrieb nehmen. Dieser sei bereits ans Netz angeschlossen. „Jetzt erfolgen noch die üblichen Konfigurationen und die Vorbereitung der Sendetechnik“, schreibt die Telekom-Pressestelle auf Anfrage. „Die Inbetriebnahme ist dann im ersten Quartal 2022 geplant.“ Der neueste Mobilfunkstandard 5G ist demnach noch nicht für den Mast vorgesehen. Die Telekom sagte dazu jedoch im