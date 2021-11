Neu ist die Situation nicht: Schon seit 20 Jahren, sagte Bauamtsleiter Rainer Blessing kürzlich im Winterbacher Gemeinderat, sei das Parken im Sandweg im Ortsteil Engelberg „ein Thema“. Die nahe Musikschule, die „Sandwegklause“ und seit 2019 auch der Weiße Pfad bringen an so manchem Wochenende viel Betrieb und Besucher, die in der schmalen Straße parken. Jetzt hat eine private Bauherrin eine Schotterrasenfläche als Parkplatz gegenüber der „Sandwegklause“ angelegt, die bei Bedarf öffentlich