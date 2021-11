Seit Tagen werden derzeit viele für die nächste Zeit geplante Veranstaltungen abgesagt, vor allem solche in Innenräumen. Der Winterbacher Wintersportverein Snow-Company will seine Saisoneröffnungsparty in den Räumen der Strandbar 51 am Samstagabend jedoch stattfinden lassen: „Wir ziehen das mit 2G durch“, sagt der Vorsitzende Frank Kefeder. Die Frage ist dabei aber auch: In was für eine Ski- und Snowboardsaison startet der Verein unter diesen Bedingungen überhaupt?

