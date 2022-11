Puppenstubenwelt der Schorndorfer Familie Gammel bei Weihnachtsweg Winterbach

Beim Winterbacher Weihnachtsweg am Sonntag, 27. November, ist in der Ausstellungsscheuer „Haus Liesel Uetz“, Herdfeld 9 (zweites Haus nach dem Museum), von 14 bis 17 Uhr einen besonderer Schatz zu sehen: die Puppenstubenwelt der Geschwister Gammel aus Schorndorf. Die ganze Anlage wurde vom Vater der Geschwister Gammel von etwa 1937 bis Anfang der 1950er-Jahre, nach Schätzung ihrer Mutter in rund 2000 Arbeitsstunden, gebaut. Die vielen Stoffarbeiten hat die Mutter erledigt. Der Vater war nach einer Malerausbildung und nach einem wegen der Wirtschaftskrise nicht angetretenen Kunststudium als Soldat zur Wehrmacht eingezogen worden.

Nachdem er den Schorndorfer Segelfliegerclub mitgegründet hat und auch schon vor dem Krieg einen Flugschein hatte, wurde er zur Luftwaffe eingezogen. Nach dem Krieg kam er mit schweren Erfrierungen nach Schorndorf zurück. Er konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben und gründete das Farbengeschäft Gammel, Ecke Gottlieb-Daimler-Straße/Römmelgasse.

Alles bis ins letzte Detail ausgearbeitet

Man muss sich die Puppenstubenwelt so vorstellen: Auf einer großen Platte ist ein detailgetreues alpenländisches Haus aufgebaut, dessen eine Dachhälfte aufklappbar ist und als Puppenstube bespielt werden kann. Im Garten gibt es ein Schwimmbad, ein Gartenhaus und anderes. Darunter sind im Laufe der Zeit nach und nach einzelne Boxen als Wohnzimmer mit Wintergarten, Schlafzimmer, Bad, WC, Küche, Vorratskammer, Waschküche und Bügelzimmer angeordnet worden. Daneben gibt es noch einen Keller, darüber ein Backhaus. Alles ist bemalt bis ins letzte Detail ausgearbeitet.