Rotes Windräder-Blinken in der Nacht: Gesetz macht Schluss mit Störfaktor am Windpark Goldboden

Selbst Leute, die sonst gar nicht Schlechtes an Windrädern finden, sehen sie immer wieder als Störfaktor: Die roten Lichter in der Nacht, die in regelmäßigen Intervallen auf den Türmen blinken. Damit macht nun ein Gesetz Schluss. Die Lichter dürfen nur noch dann blinken, wenn ein Flugobjekt zu nahe kommt. Bis 1. Januar 2023 muss auch der Windpark Goldboden bei Winterbach umgerüstet sein. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) geht dadurch von einer massiven Reduzierung des nächtlichen Leuchtens aus.

Radius vier Kilometer, Höhe 600 Meter

Aufgekommen ist das Thema kürzlich auch bei einem Erörterungstermin im Genehmigungsverfahren für die drei Windräder, die die EnBW zwischen Welzheim und Plüderhausen bauen will (Hier geht es zu unterem Bericht darüber). Diese werden technisch schon so ausgerüstet sein, dass die sogenannte Befeuerung , die roten Blinklichter also, nur dann anspringen, wenn sich ein Flugobjekt einer bestimmten Zone im Umkreis nähert. Denn dazu sind sie da: Piloten in der Nacht zu signalisieren, dass da ein Hindernis in der Landschaft steht.

Laut EnBW-Projektleiter Daniel Fenchel ist der maßgebliche Nahbereich für die neue Technik eine Art Zylinder mit einem Radius von vier Kilometern und einer Höhe von 600 Metern.

Ein Anwohner des Köshofs bei Welzheim meldete sich daraufhin bei der Veranstaltung mit der Befürchtung, die Lichter würden trotzdem die ganze Nacht blinken, weil ständig etwas vorbeifliege.

Die Befürchtung des Mannes dürfte jedoch unbegründet sein, wie eine kurze Recherche bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) zeigt. Auf deren Internetseite ist zu lesen: Der Hindernisschutz, zum Beispiel durch Befeuerung, sei „für niedrig fliegende Luftfahrzeuge, beispielsweise Rettungshubschrauber“ gedacht.

"Die auf Sicht fliegen"

DFS-Sprecherin Ute Otterbein bestätigt auf Nachfrage: „Es geht um kleine Flugzeuge oder Hubschrauber, die nach Sicht fliegen.“ Für größere Flugzeuge, die vom Flughafen Stuttgart aus starten oder landen, dürften die Windräder gar kein Hindernis sein, so Otterbein. „Sonst stimmen wir dem Bau gar nicht zu.“ Beim Bau von Windkraftanlagen werde die DFS um eine gutachterliche Stellungnahme gebeten.

Das heißt: Der normale Flugverkehr im Umfeld des Flughafens ist viel zu hoch unterwegs, um in die 600-Meter-Zone über den Windrädern einzudringen, bei der die Warnlichter anspringen.

Ute Otterbein sagt, bei Windkraftstandorten, die bereits mit der neuen Technik ausgerüstet seien, habe die DFS festgestellt, „dass die Anlagen maximal noch zehn Prozent der Zeit blinken.“

Wann ist der Goldboden dran?

Wann genau nun die bestehenden Windkraftanlagen am Goldboden entsprechend umgerüstet werden, konnte die EnBW aktuell nicht beantworten. Fest steht, dass ab Januar 2023 alle Anlagen mit einer Höhe ab 100 Metern und Inbetriebnahme ab dem Jahr 2006 mit Systemen zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgerüstet sein müssen. Diese Arbeiten seien insgesamt am Laufen, so EnBW-Pressesprecherin Dagmar Jordan, wann der beauftragte Dienstleister sich den Goldboden vornehme, könne sie derzeit nicht sagen.