Sanierung der Lerchenstraße in Winterbach ab April halbe Million Euro günstiger

Für rund 1,67 Millionen Euro wird die Firma Zehnder aus Rudersberg, voraussichtlich ab April, den westlichen Teil der Lerchenstraße sanieren. Betroffen ist der Abschnitt der Lerchenstraße zwischen Oberdorf und dem Fußweg zum Bahnhof (Kuckucksweg). Straße und Gehweg sind dort in schlechtem Zustand, auch die Kanäle im Untergrund sind alt und schadhaft, genauso die Wasserleitung, es kommt regelmäßig zu Rohrbrüchen. Nun soll die Lerchenstraße samt Kanälen und Leitungen erneuert werden.

Die Gemeinde war ursprünglich von Kosten in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro ausgegangen. Vor der Kostenberechnung seien „am Markt teils erhebliche Kostensteigerungen und -sprünge bei den Materialpreisen zu beobachten“ gewesen, so die Erklärung in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. Dann seien die Preise aber offenbar aufgrund aktuell wieder sinkender Energiepreise gefallen. Die rund 1,67 Millionen Euro sind Bruttokosten, das heißt, reine Baukosten ohne Nebenkosten. Bei einem geplanten Baubeginn Mitte April, ist die Fertigstellung für Dezember 2023 vorgesehen.