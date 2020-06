Vor einem Jahr bemerkt Werner Benzenhöfer die Besucher zum ersten Mal. Auf seinem sonnigen Südbalkon in Winterbach brummen große, hummelartige, schwarze Insekten herum und machen sich an der hölzernen Brüstung zu schaffen. Sie bohren und graben Löcher in das Holz. 40 Jahre lang hatte der 86-Jährige als Hobby vier Honigbienenvölker. Aber solche schwarzen Exemplare hat er vorher noch nie gesehen. Er vermutet: Das müssen Holzbienen sein.

Ursula Zeeb von der Remshaldener Ortsgruppe des