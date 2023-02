Secondhandkleidung in Winterbach: Zu wenige kennen das Lädle

Es liegt ziemlich gut versteckt auf dem Gelände der Lehenbachschule, ein eher unscheinbares Schild weist den Weg: „Winterbacher Lädle“. Ein Pfeil schräg nach unten, es geht in den Keller. Secondhandläden mit ihren niedrigen Preisen wie der der Nachbarschaftshilfe in Winterbach erleben derzeit eigentlich großen Zulauf. Das Geschäft im „Lädle“ stockt allerdings seit der Pandemie noch etwas – aus nachvollziehbaren Gründen. Dabei kann sich Angebot durchaus sehen lassen, auch Kinderkleidung ist jetzt wieder im Sortiment.

„Es ist schon ein bisschen ein Abenteuer“

Nachdem Marianne Frese das „Lädle“ 38 Jahre geleitet hat, hat jetzt Monika Henrich die Verantwortung übernommen. Alles ehrenamtlich, genau wie die anderen Mitarbeiterinnen. „Es ist schon ein bisschen ein Abenteuer“, sagt sie lachend. Ein Abenteuer, auf das sich die 71-Jährige eingelassen hat, nachdem sie das „Lädle“ zum ersten Mal besichtigt hat. Monika Henrich hatte in der Zeitung und im Mitteilungsblatt davon gelesen, dass eine Nachfolgerin gesucht wird. Sie sei selbst eigentlich „kein Secondhandgänger“ und „auch nicht modeaffin“. Aber als sie das „Lädle“ dann in Augenschein genommen hatte, dachte sie: „Das wäre schade, wenn das zumachen würde.“

Monika Henrich wohnt selbst erst seit fünf Jahren in Winterbach. Sie hat als Erzieherin gearbeitet, war vor dem Ruhestand aber selbstständig tätig und hat eine Schulmensa in Ellwangen betrieben.

Jetzt sitzt sie also im „Lädle“ hinter dem Schreibtisch in dem Raum, der als Büro und zur Warenannahme dient. Viel Zeit zum Erzählen hat sie nicht, draußen vor der Tür stehen schon die ersten Kundinnen. Das „Lädle“ funktioniert vor allem über das Kommissionsgeschäft. Das heißt im Normalfall: Leute bringen aussortierte Kleidungsstücke aus ihren Schränken zu Hause, das „Lädle“ nimmt sie ins Angebot auf und, wenn sie verkauft werden, können sich die Besitzer einen Anteil auszahlen lassen – oder das Geld komplett dem Nachbarschaftshilfe-Verein spenden.

„Da war ich sehr dankbar über die ganze Kinderkleidung“

In dem langen Flur, der die zentrale Achse des „Lädles“ im Keller der Lehenbachschule bildet, warten die Kundinnen auf die Warenannahme. Eine Frau hängt einige Pelzmäntel und Jacken an die bereitstehende Kleiderstange. „Fast ungetragen“, sagt sie. „Alles Markenware.“ Die Schorndorferin löst gerade den Haushalt ihrer verstorbenen Mutter auf, im Schrank stieß sie auf Mäntel und Jacken. Nun hofft sie, dass sie über das „Lädle“ eine neue Besitzerin finden, die sie wertschätzt. Sie sei vor mehr als 30 Jahren selbst hierher zum Einkaufen gekommen, erzählt sie. „Da war ich sehr dankbar über die ganze Kinderkleidung.“ Wenn sie heute etwas zum Verkaufen bringe, nehme sie aber auch immer noch mal was für sich mit.

Die meisten Stücke im „Lädle“ kosten weniger als zehn Euro. Höchstens, wenn es mal um Wintermäntel oder eine gute Lederjacke gehe, könnten diese auch mal 30, 35 Euro kosten, meint Monika Henrich. Es gibt auch Unterwäsche und Schuhe, außerdem Schmuck und Accessoires wie Taschen oder Schals. Die Ware kommt über das Kommissionsgeschäft oder über Spenden, zum Beispiel regelmäßig von Peter Hahn. „Das sind dann zum größten Teil neue Sachen, und hochwertig natürlich“, sagt Henrich.

Bei den Sachen, die Kundinnen und Kunden aus ihren Kleiderschränken bringen, schauen Monika Henrich und ihr Team genau hin, wie der Zustand ist, und wägen ab: Wird das wirklich jemand kaufen? Das ist nicht immer so einfach einzuschätzen: „Man staunt manchmal, was wir dann doch loskriegen“, sagt Henrich. „Sachen, wo man denkt: Das geht nie und nimmer. Und am nächsten Öffnungstag sind sie weg.“

"Auch ein Platz, um Freundschaften zu finden"

Die Schorndorferin mit den Pelzmänteln und Jacken ist jetzt dran, ihre Sachen werden in Augenschein genommen. Doch Monika Henrich sagt sofort: „Oh, das können wir nicht mehr nehmen.“ Warum? „Weil es Winterware ist“, erklärt sie. Das komme jetzt womöglich nicht mehr weg. „Und wir haben kein Lager.“ Eine Skijacke wird dann aber doch noch angenommen und kommt direkt für 15 Euro ins Angebot. Sie hängt kaum auf einem Kleiderständer, da nimmt eine Frau sie mit in eine der Kabinen zur Anprobe.

Eine andere hat einen dunkelblauen Wintermantel gefunden und lässt ihn gleich für den Heimweg an. Sie schätze am „Lädle“, dass es hier persönlicher zugehe als anderswo. „Es ist auch ein Platz, um Freundschaften zu finden.“

Für die Geselligkeit gibt es sogar eine kleine Sitzecke in einem der Räume, mit Tisch, Eckbank und Stühlen. Im gleichen Raum verkauft das „Lädle“ auch Geschirr und einigen Krimskrams, die Auslage erinnert hier etwas an einen Flohmarktstand. Auch Elektroartikel, etwa Küchengeräte, gibt es hier. Elektrische Geräte nehme man jetzt aber nicht mehr an, sagt Monika Henrich. Im Flur steht ein Bücherregal, zwei Bücher für einen Euro.

„Wir haben keine Laufkundschaft“

Monika Henrich überlegt jetzt, wie sie das „Lädle“ wieder etwas bekannter machen kann. Sie stelle immer wieder fest, dass viele in Winterbach gar nicht wüssten, dass es den Secondhandladen überhaupt gebe. Aktuell kämen mehr Verkäuferinnen als Käuferinnen. Dafür sei zum Teil die Pandemie verantwortlich. Aber grundsätzlich sei es auch schwierig, weil das „Lädle“ etwas versteckt liege. „Wir haben keine Laufkundschaft“, sagt Henrich.

„Die Krux ist halt, dass wir nur einmal in der Woche offen haben“, sagt Claudia Dluhosch, die seit einigen Jahren, mit einer vorübergehenden Pandemie-Pause, im „Lädle“ arbeitet. Mehr sei aber schwierig, meint sie: „Wir arbeiten hier halt ehrenamtlich, das ist unsere Freizeit.“ Für die geltenden Öffnungszeiten sei man mit dem Team von insgesamt neun Frauen gut aufgestellt, sagt Monika Henrich. Wolle man mehr machen, werde es schwierig. „Das Kommissionsgeschäft ist unheimlich aufwendig. Wir machen das alles händisch.“

Ein Bekleidungsdiscounter wie Kik am Ort, der sei vielleicht schon auch „ein bisschen Konkurrenz“, vermutet Monika Henrich. Wenn dort ein T-Shirt nur drei Euro koste, „da denken manche: Ich will es lieber neu“. Dem könne man im „Lädle“ aber den Nachhaltigkeitsgedanken entgegenhalten. Die Sachen hier hätten meist eine ganz andere Qualität. Man helfe durch den Kauf, Müll zu vermeiden. Und: „Die Ware ist gewaschen, die Giftstoffe von der Produktion sind draußen, die Sachen gehen auch beim Waschen nicht mehr ein.“