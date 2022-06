Selbstversorgung in Gesellschaft: Der Mitmach-Garten in Winterbach verbindet

In Winterbach gab es zur Remstal-Gartenschau 2019 viele Mitmach-Projekte. Eines der herausragenden und vielleicht das nachhaltigste ist der Mitmach-Garten südlich des Friedhofs, den eine Gruppe von Winterbacherinnen und Winterbachern rund um Larissa Eißler und Silke Pukropski ins Leben gerufen und seither gepflegt und weiterentwickelt hat. Was sie wollten, ist gelungen: Menschen über das Gärtnern zusammenzubringen. Nur eines, sagt Silke Pukropski, komme definitiv zu kurz: „Dass wir hierherkommen und es genießen und im Liegestuhl ein Buch lesen.“

Warum, das weiß sie eigentlich nicht so genau. Denn die Voraussetzungen sind alle da: In einem der beiden Gartenhäuschen gibt es Liegestühle. Und zum Genießen gibt es viel hier, der Mitmach-Garten ist ein schöner Ort, sonnenbeschienen, aber auch mit Schattenplätzchen, grün eingerahmt und abgeschirmt von der Schlichtener Straße. Das wissen auch viele zu schätzen, die gar nicht zur Gärtnertruppe dazugehören. „Es kommen auch immer wieder Passanten vorbei und sitzen hier gemütlich.“ Dazu braucht es keine Liegestühle, es gibt eine Reihe von Bänken und Gartenstühlen rund um und zwischen den 16 Beet-Parzellen und den Hochbeeten unter der hölzernen Pergola im Zentrum.

Erdbeeren, Peperoni, Knoblauch und Kapuzinerkresse im Hochbeet

Mittendrin stehen Silke Pukropski und Larissa Eißler und bepflanzen ein Hochbeet frisch mit verschiedenen Sorten Basilikum. Flott von der Hand geht das den beiden erfahrenen Hobbygärtnerinnen, der markante Duft der Kräuter breitet sich aus. Die meisten der Hochbeete sind gemeinschaftlich genutzt. Erdbeeren, Zwiebeln, Peperoni, Rucola, Schnittlauch, Knoblauch, Kapuzinerkresse oder Mangold wachsen dort.

Auch mehrere der 16 Parzellen am Boden, jeweils 16 Quadratmeter groß, sind Gemeinschaftsbeete. Andere bewirtschaftet jeweils eine Familie oder freundschaftlich verbundene Partei. Fast alle seien von Anfang an dabei und dabei geblieben, sagt Larissa Eißler. Auch zwei syrische Familien sind von Anfang an dabei. Nachfrage von weiteren Interessenten habe es durchaus gegeben. Aber Platz zur Erweiterung sei nicht da.

„Man hat Leute kennengelernt, die man sonst nicht kennengelernt hätte“, sagt Eißler. In der Gemeinschaft finde viel Austausch statt. Und durch die Offenheit des Gartens komme man immer wieder auch mit Passanten ins Gespräch. „Es kommt zu spontanen Begegnungen“, sagt Silke Pukropski. „Das ist einfach das Schöne hier.“

Alles muss natürlich und biologisch sein

Untereinander helfen sich die Gärtnerinnen und Gärtner mit Rat und Tat oder tauschen Pflanzen und Materialien. Eine der wenigen Regeln, die sich die Gruppe gegeben hat: Alles muss natürlich und biologisch sein, kein künstlicher Dünger, keine Chemie zur Schädlingsbekämpfung, stattdessen Kompost und Biosubstrate. Zum Beispiel nutzen einige das angetrocknete und durch eine Art Silageverfahren fermentierte Gras, das beim Mähen der Flächen um die Beete herum anfällt, als Mulchmaterial, um es in den Boden einzuarbeiten. „Um den Boden zu verbessern und die Lebewesen dort zu ernähren“, sagt Silke Pukropski.

Wo es geht, lassen sie das Gras aber stehen und die Blumen blühen. Dort, rund um Blüten in den Beeten und am großen Insektenhotel summt und brummt es rege. Ein Ziel, das sie verfolgen, sei es, die Artenvielfalt zu erhöhen, sagt Larissa Eißler. Ungeplant hat eine Kröte, von Eißler Willy getauft, in einem eigentlich für die Bepflanzung gegrabenen und mit Brettern abgedeckten Loch bei den Hochbeeten eine Heimstatt gefunden.

Mit der Expertise eines Forstwirts aus der Gruppe wurden große Teile des verwilderten Gebüschs zur Schlichtener Straße hin radikal zurückgeschnitten, das heißt „auf Stock gesetzt“. Dadurch könne es sich von unten her verjüngen und biete so wieder neuen Brutraum für Vögel, erklären die Gärtnerinnen. Mit dem aufgeschichteten Schnittgut haben sie zusätzlich Lebensraum für Kleinlebewesen geschaffen.

Selbstversorgung ohne Garten zu Hause

Und bei allem Idealismus bleibt am Ende dann auch noch der ganz persönliche Nutzen: sich mit Gemüse, Obst und Kräutern ein Stück weit selbst zu versorgen. Einige aus der Gruppe haben zu Hause selbst keinen oder nur einen sehr kleinen Garten. Es ist eine reichhaltige Mischung an Pflanzen, die hier wächst: Salat, Rhabarber, Zwiebeln, Erdbeeren, Zucchini, Schnittlauch, Petersilie, Spinat, Mangold, Rote Beete, Kohlrabi, Bohnen, Tomaten.

Es gibt Himbeeren, Schlehen, Sanddorn, Weißdorn Holunder, Felsenbirne, Gojibeeren und natürlich, das darf im Remstal nicht fehlen, einige Weinreben. Im Gemeinschaftskräuterbeet wachsen Pimpinelle, Beifuß, Schnittlauch, Thymian, Majoran, Zitronenmelisse, Currykraut, Rosmarin oder Liebstöckel.

Das Wichtigste und Entscheidendste, finden Larissa Eißler und Silke Pukropski, ist aber die soziale Komponente, das Zusammenarbeiten, das gemeinsame Tun. Ob sie das Experiment Gemeinschaftsgarten zur Nachahmung empfehlen? „Auf jeden Fall!“