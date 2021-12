Ein Jugendtrainer soll in einem Sportverein im Rems-Murr-Kreis über Jahre hinweg Hunderte Missbrauchstaten an Kindern und Jugendlichen begangen haben. Diese Nachricht hat Anfang Dezember auch Michael Rieger, den Vorsitzenden des VfL Winterbach, schockiert. Seinen Verein sieht durch ein spezielles Präventionskonzept gefeit. Er sagt aber auch: „Es gibt Vereine, da wundert es mich nicht, dass so was passiert.“

Michael Rieger steht mit seiner Einschätzung nicht alleine. „Das kann ich nur