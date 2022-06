So hat der VfL Winterbach mit einem Turnfest die Vereinsgemeinschaft gestärkt

Disziplinen wie Trampolinspringen gingen eine Weile gar nicht, andere trainierten auf dem Parkplatz – die Einschränkungen der Pandemie machten die Bedingungen für viele Sportlerinnen und Sportler auch in der Turnabteilung des VfL Winterbach sehr schwierig. Jetzt geht alles wieder. Auf die Teilnahme am Landesturnfest haben die Winterbacher noch verzichtet, dafür aber jetzt kurzerhand ein eigenes organisiert. Am Samstag fanden tagsüber Wettbewerbe und Wettkämpfe statt, abends zeigten verschiedene Gruppen in einer Gala, was sie können und zum Abschluss gab es eine Tuju-Party.

Und das Turnfest war ein großer Erfolg: „Es war richtig, richtig gut“, schwärmt Abteilungsleiterin Stefanie Reinicke, die sich am Tag danach noch über die gute Stimmung freut und wie gut es gelungen ist, „Zusammenhalt zu schaffen und Austausch zu bieten“. 170 aktive Teilnehmer/-innen sind bei den Wettkämpfen angetreten, fast 600 Besucher/-innen waren in der Salierhalle – und unter ihnen wurde der Wunsch nach einer Wiederholung laut: Dass es ein solches Turnfest in Winterbach noch mal geben wird, kann durchaus sein. Nur nicht gleich im kommenden Jahr – „das ist doch viel Aufwand“, sagt Stefanie Reinicke.

„Es war nicht klar: Was findet dort überhaupt statt?“

Normalerweise gehört es fest zum Programm der Turnabteilung, dass alle zusammen zu einer großen Veranstaltung reisen. Dieses Jahr wäre im Mai Landesturnfest in Lahr gewesen. Aber die Winterbacher entschieden sich gegen eine Anmeldung. Man habe zu dem Zeitpunkt, als Corona noch mehr ein Thema war, die Bedingungen nicht gekannt, sagt Helena Ewersmeyer, die stellvertretende Abteilungsleiterin. „Es war nicht klar: Was findet überhaupt dort statt?“, sagt Stefanie Reinicke.

Was ein Turnfest ausmache, sei ja die Gemeinschaft, dass man zusammen in Klassenzimmern übernachte, Gruppen anderer Vereine treffe und abends bei Veranstaltungen eng zusammensitzen.

Aus dem gleichen Gedanken entstand dann die Idee, ein eigenes Turnfest in Winterbach zu organisieren. Denn auch innerhalb der Abteilung waren Geselligkeit und Zusammenhalt etwas, das über die Pandemie zu kurz gekommen ist. „Dadurch, dass sich viele zwei Jahre nicht mehr gesehen haben, wissen die Leute gar nicht mehr, wer gehört eigentlich zum Verein?“, sagt Helena Ewersmeyer. Zwar können die einzelnen Gruppen schon länger wieder, wie vor der Pandemie gewohnt, trainieren, aber abteilungsübergreifende Unternehmungen gab es bisher nicht. Wettkämpfe fanden lange nicht statt. „Wir wollten mit dem Turnfest den Spaß am Sport und das Zusammengehörigkeitsgefühl wieder wecken“, sagt Stefanie Reinicke.

Krafttraining als Alternativprogramm zum Trampolinspringen

Als zwischenzeitlich der Sport wie viele Bereiche des Lebens durch die Corona-Pandemie mit großen Einschränkungen belegt war, fanden sie in Winterbach teilweise kreative Möglichkeiten, auch ohne die gesperrten Hallen trainieren zu können. Einige Turngruppen nutzten den Parkplatz der Salierhalle. „Das Tanztraining konnten wir zum Beispiel draußen machen“, sagt Helena Ewersmeyer. Ihre Trampolingruppe habe aber eine Weile komplett pausieren müssen, zumindest mit dem Training auf dem Gerät. „Wir haben uns dann getroffen, um Krafttraining zu machen“, erzählt Ewersmeyer. „Das haben wir vor allem gemacht, um die Leute nicht zu verlieren.“

Gerade bei den Jugendlichen im Alter um 13 Jahre sei es schon vorgekommen, dass welche bei Wiederaufnahme des regulären Trainingsbetriebs nicht mehr gekommen seien. In der Lebensphase passiere und verändere sich in kurzer Zeit viel, meint die stellvertretende Abteilungsleiterin. Im Großen und Ganzen seien die meisten aber wiedergekommen. Und es habe sogar großen Zulauf neuer Mitglieder gegeben. „Beim Trampolin haben wir gerade 20 Kinder auf der Warteliste“, sagt Helena Ewersmeyer. „Aber auch im Erwachsenenbereich merkt man, dass die Leute gerne wieder in der Gruppe Sport machen.“