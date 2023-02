Störfaktor blinkende Windräder: EnBW mit Umstellung auch am Goldboden in Verzug

Die roten Lichter der Windräder am Goldboden gehören seit Jahren fest zur Nacht über dem Schurwald. Das regelmäßige Blinken war vorgeschrieben zur Kennzeichnung für den Luftverkehr. Jetzt gibt es neue gesetzliche Bestimmungen und die Technik macht es möglich, das Dauerblinken abzustellen und nur anzuschalten, wenn sich tatsächlich ein Flugobjekt einem Windrad nähert. Doch die ursprünglich bis spätestens 1. Januar 2023 geforderte Umrüstung der Windräder stockt. Immer noch leuchten Maschinenhäuser und Türme am Goldboden die ganze Nacht hindurch. Warum eigentlich? Und wann wird umgestellt?

„Wir sind immer noch dran am Goldboden“, sagt EnBW-Pressesprecherin Miriam Teige auf Nachfrage. Die Dienstleister, die die Umrüstung der Windräder auf die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung vornähmen, seien auf Monate hinaus ausgebucht. „Bislang haben wir 60 Prozent unserer Windparks umgestellt“, so Teige. Am Goldboden stehe noch die sogenannte „Befliegung“ an, das heißt, „sehr umfangreiche Funktionstests“. Wann die Tests abgeschlossen sind und die Nacht über dem Schurwald ruhiger wird, sagt die Sprecherin nicht.

Windrad-Betreiber haben Aufschub bekommen

Vom Gesetzgeber haben die Windrad-Betreiber angesichts der allgemeinen Verzögerungen auch einen Aufschub für die Umsetzung bekommen. Schon zuvor war der Termin laut Bundesverband Windenergie (BWE) mehrfach verschoben worden. Nun liegt der Stichtag auf dem 1. Januar 2024. „Begründet wird dies in erster Linie mit der Corona-Pandemie und den in diesem Zusammenhang aufgetretenen Lieferschwierigkeiten. Gerade krankheits- und quarantänebedingte Ausfallzeiten hätten zu einer schleppenden Umsetzung geführt“, so schreibt der BWE.

Mit dem neuen System springen die roten Blinklichter der Windräder nur an, wenn sich ein Flugobjekt einer bestimmten Zone nähert, einer Art Zylinder, der einen Radius von vier Kilometern und eine Höhe von 600 Metern hat.

Ute Otterbein, Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS), sagte gegenüber unserer Zeitung im Juli 2022: Man habe bei Windkraftanlagen, die bereits mit der neuen Technik zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgestattet seien, die Erfahrung gemacht, „dass die Anlagen maximal noch zehn Prozent der Zeit blinken“.

Normaler Flugverkehr fliegt höher

Der normale Flugverkehr im Umfeld des Flughafens Stuttgart wird die Sensoren auf den Windrädern laut Ute Otterbein nicht beeinträchtigen, dieser ist viel zu hoch unterwegs, um in die 600-Meter-Zone einzudringen, bei der die Lichter angehen. „Es geht um kleine Flugzeuge oder Hubschrauber, die nach Sicht fliegen.“ Also zum Beispiel Rettungshubschrauber. Für Flugzeuge, die vom Flughafen Stuttgart aus starten oder landen, dürften die Windräder gar kein Hindernis darstellen, so Otterbein. „Sonst stimmen wir dem Bau gar nicht zu.“ Beim Bau von Windkraftanlagen werde die DFS um eine gutachterliche Stellungnahme gebeten.

Nach aktueller gesetzlicher Lage müssen alle Windräder ab 100 Metern Höhe und einer Inbetriebnahme ab dem Jahr 2006 mit Systemen zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgerüstet werden.