Straßenblockade mit "Letzter Generation": Grüne unterstützen Clemens Schlink

Der Winterbacher Clemens Schlink bekommt bei den Aktionen mit den Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ viel Hass und Wut ab. In München verbrachte er für eine Straßenblockade sechs Tage im Gefängnis. Von seinen grünen Parteifreunden im Rems-Murr-Kreis erhält er dagegen viel Solidarität und Zuspruch. Der Kreisverband nennt die Haft „unangemessen und unakzeptabel“ und schreibt in einer Pressemitteilung: „Wir betrachten die Kriminalisierung und Vorverurteilung von Klimaaktivisten, die aus Sorge um unsere Welt gewaltfrei demonstrieren, als Verstoß gegen das in der Verfassung verankerte Demonstrationsrecht.“

Auch die Grünen-Ortsvereine aus Winterbach, Waiblingen-Korb und Schorndorf haben Solidaritätserklärungen verschickt. Diese sind teilweise beachtlich eindeutig. Die der Winterbacher Parteikollegen von Clemens Schlink drückt allerdings auch aus, dass es in der Partei durchaus verschiedene Meinungen zum Thema gibt.

Der frühere Schorndorfer Stadtrat Clemens Schlink und Bundestagskandidat der Grünen im Jahr 1980 war in diesem Jahr bereits bei mehreren Straßenblockaden der „Letzten Generation“ dabei, die für zunehmend Aufsehen und kontroverse Reaktionen und Diskussionen sorgten. In München wurde er am 3. November nach einer wiederholten Blockade mit anderen Aktivisten in Gewahrsam genommen. Manche von ihnen sind nach wie vor im Gefängnis. In Bayern sind bis zu 30 Tage vorbeugender Gewahrsam möglich.

Kretschmann: „Aktionen stoppen“

Für die kritische Sichtweise der Straßenblockaden innerhalb der grünen Partei steht zum Beispiel der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er sagte dem „Handelsblatt“: „Ich habe natürlich Verständnis für einen schnelleren und intensiveren Kampf gegen die Erderwärmung – aber nicht mit diesen Mitteln. Ich kann diesen Menschen nur raten, die Aktionen zu stoppen. Sie schaden der Klimaschutzbewegung.“ Aber auch Kretschmann plädierte dafür, die Gruppe nicht zu kriminalisieren.

Der Winterbacher Grünen-Ortsverband, dem Clemens Schlink angehört, hat laut Pressemitteilung auf seiner Sitzung diese Woche „intensiv den gesamten Vorgang und auch das Für und Wider“ der Aktionen der „Letzten Generation“ und „ihre Wirkung für die Lösung der Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt“ besprochen. Es habe „unterschiedliche Meinungen“ gegeben, „ob es mit solchen Aktionen gelingt, eine Mehrheit der Bevölkerung zu gewinnen und so die Politik zu schnellerem Handeln zu bewegen“.

„Keine unterschiedlichen Meinungen gibt es allerdings im Hinblick auf die Festnahme und Inhaftierung von Aktivistinnen und Aktivisten“, schreibt der Winterbacher Ortsverband weiter. Dies sei „völlig unangemessen und eine nicht akzeptable Freiheitsberaubung für Menschen, die sich dafür einsetzen, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben“. Die Präventivhaft, die in Bayern im Ursprung für die Verhinderung terroristischer Anschläge geschaffen worden sei, auf Demonstranten anzuwenden sei „ungeheuerlich“.

"Für das persönliche Opfer sehr dankbar"

Sehr viel eindeutiger sind sogar noch die Solidaritätserklärungen des Rems-Murr-Kreisverbands der Grünen und des Schorndorfer Ortsverbands. Sie verurteilen nicht nur das harte Vorgehen von Polizei und Gerichten in Bayern gegen die Klimaaktivisten, sie unterstützen die Aktivisten auch in der Sache selbst.

Der Kreisvorstand schreibt: „Clemens Schlink ist seit vielen Jahrzehnten ein aufrechter Verfechter grüner Ideen, der diese nicht nur theoretisch propagiert, sondern auch zu 100 Prozent selbst lebt.“ Und weiter: „Wir sind ihm für das persönliche Opfer sehr dankbar, welches er für diese wichtige Sache - den wissenschaftlich nachgewiesenen Klimawandel – gebracht hat.“

Regierungspolitik nicht ausreichend

Auch der Ortsverband Schorndorf schreibt: „Wir unterstützen das Anliegen von Clemens Schlink zu 100 Prozent und teilen die Ansicht, dass die jetzige Regierungspolitik bei weitem nicht ausreicht, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen.“ Zur Einordnung: Auf der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris hatten sich die Nationen darauf geeinigt, die Erderwärmung gegenüber dem Niveau aus vorindustrieller Zeit auf bestenfalls 1,5 Grad, mindestens aber auf zwei Grad zu begrenzen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um zum Beispiel den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Danach ist aber wenig passiert, auch Deutschland verfehlt seine Klimaziele bislang deutlich.

Die Schorndorfer Grünen schreiben in ihrer Pressemitteilung: „Hitzesommer mit Dürren, Flutkatastrophen wie im Ahrtal mit über 180 Toten und 30 Milliarden Schäden und die rasant schmelzenden Gletscher zeigen, wie unerbittlich der Klimawandel schon fortgeschritten ist.“ Deswegen: „Wer sich auf die Straße setzt, tut dies aus großer Sorge und Angst vor einer nicht mehr beherrschbaren Zukunft und zahlt dafür einen bedeutenden persönlichen Preis.“ Und: „Wir erwarten, dass diese Art von Polizeiwillkür gerichtlich gestoppt wird. Wir erwarten ebenso, dass die bayerische Landesregierung ihre Energie in den Klimaschutz stecken wird anstatt in die Kriminalisierung des Protests.“