Teurer Umbau der Bushaltestellen in Winterbach: Ärger über Verkehrsministerium

Acht Bushaltestellen (plus vielleicht noch die in der Lerchenstraße) sollen in Winterbach barrierefrei werden, die Bauarbeiten dazu noch im Februar beginnen. Eine wichtige Maßnahme, die allen Busnutzerinnen und -nutzern etwas bringt – und die davon abgesehen gesetzlich vorgeschrieben ist. Im Rathaus und im Gemeinderat ist allerdings der Ärger jetzt groß. Der Grund: Das Ganze wird doppelt so teuer wie geplant und kostet, inklusive Nebenkosten, mehr als 500.000 Euro. Schuld daran hat laut Gemeinde das Verkehrsministerium.

Das Ministerium hat demnach mehr als ein Jahr gebraucht, bis es der Gemeinde den Zuwendungsbescheid geschickt hat. Für den Umbau der Bushaltestellen gibt es Fördergelder des Landes. Ohne Bescheid konnte die Gemeinde jedoch die Bauarbeiten nicht ausschreiben. So kam es, dass statt wie geplant noch im Jahr 2021, die Auftragsvergabe erst jetzt, Anfang 2023, möglich war - und Winterbach Opfer der in diesem Zeitraum explodierten Preise in der Baubranche wurde. Der günstigste von sieben Bietern, die Firma Fischer Bau aus Remshalden, baut die Bushaltestellen nun für knapp 460.000 Euro um.

Eigenanteil der Gemeinde erhöht sich um 150.000 Euro

Zwar hat sich im gleichen Zuge auch der Zuschuss des Landes erhöht – auf 247.000 Euro. „Aber wir haben trotzdem einen um 150.000 Euro höheren Eigenanteil zu tragen als geplant“, sagt Bürgermeister Sven Müller. Man habe dabei anerkennen müssen, dass das derzeit einfach marktübliche Preise seien, die Bieter seien alle nicht weit auseinander gelegen. „Deswegen können wir nicht sagen, wir heben die Ausschreibung auf und schreiben noch mal aus, um vielleicht einen besseren Preis zu bekommen.“ Da heiße es jetzt „friss oder stirb“.

Die Gemeinde sei schließlich gesetzlich dazu verpflichtet, die Haltestellen umzubauen und den Einstieg in den Bus barrierefrei möglich zu machen, sagt Müller, und: „Das ist auch richtig und gut.“ Der Umbau bringe nicht nur Menschen mit Behinderung Vorteile, sondern zum Beispiel auch jedem, der mit Kinderwagen oder Koffern in den Bus steigen wolle oder altersbedingt auf einen Rollator angewiesen sei. Deswegen nehme man das Geld auch gerne in die Hand, so der Bürgermeister. Dennoch sei der Ärger natürlich groß über die Verteuerung durch den verzögerten Zuschussbescheid.

Man habe im Ministerium immer wieder nachgefragt. Zu den Gründen für die Verzögerung habe man allgemeine Antworten bekommen: Es seien viele Anträge zu bearbeiten, auch die Corona-Pandemie sei als Ursache angeführt worden. „Da kommst du nicht dagegen an, das musst du hinnehmen“, sagt Müller.

Eine Haltestelle wird verlegt

Diese Haltestellen sollen nun umgebaut werden:

Remsbrücke (beide Fahrtrichtungen in der Ritterstraße), hier wird die Haltestelle am Bürgerhaus Kelter auch in Richtung Ortsmitte verlegt, auf die Höhe der anderen auf der gegenüberliegenden Seite.

Pflegeheim (beide Fahrtrichtungen in der Schorndorfer Straße)

Ortsmitte (beide Fahrtrichtungen in der Straße Oberdorf) - hier sind laut Sebastian Schneider, der bei der Gemeinde für den Tiefbau zuständig ist, nur „Kleinigkeiten zu machen, da die Haltestellen im Zuge der Umgestaltung der Ortsmitte erst vor einigen Jahren barrierefrei gebaut wurden.

Engelberg (beide Fahrtrichtungen in der Esslinger Straße)

Bei der Haltestelle in der Lerchenstraße ist es noch offen, ob sie erhalten bleibt oder im Zuge einer Linienneustrukturierung wegfällt. Sollte sie bleiben, würde sie auch umgebaut werden.

Mit welcher Haltestelle die Bauarbeiten beginnen, steht derzeit noch nicht fest. Sobald die Wetterverhältnisse es zulassen und Frostfreiheit besteht, soll es laut Gemeindeverwaltung losgehen.