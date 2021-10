Ob es das kleine Baugebiet „Eichenwäldle“, das Platz für fünf Einfamilienhäuser bietet, in Winterbach überhaupt braucht? Darüber waren sich die Gemeinderäte zuletzt gar nicht so einig. Zur wiederholten Debatte um das Gebiet war’s gekommen, weil in der jüngsten Gemeinderatssitzung über eine Bebauungsplanänderung entschieden werden musste. Der das Gebiet erschließende „Erich-Hinderer-Weg“ soll nun anders geführt werden, wodurch bei den notwendigen Tiefbauarbeiten rund 100 000 Euro eingespart