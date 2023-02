Umbau der Bushaltestellen: Bäume an Ortsdurchfahrt in Winterbach müssen fallen

Im Zuge des Umbaus der Bushaltestellen in der Ritterstraße in Winterbach gestaltet die Gemeinde den kompletten Bereich bei der Esso-Tankstelle neu. Die Mittelinsel wird breiter, das bedingt, dass auch Straße und Gehweg leicht in Richtung Osten verschoben werden müssen. Deswegen müssen dort nun fünf Bäume gefällt werden. Wie die Gemeinde mitteilt, führt eine Fachfirma die Arbeiten am Dienstag, 14. Februar, in Seilklettertechnik durch, das heißt, die Bäume werden von oben herunter Ast für Ast, Stück für Stück abgetragen. Eine Straßensperrung ist demnach wohl nicht nötig.

Es handelt sich laut Bauamtsleiter Rainer Blessing um eine Birke und vier Kirschbäume, die nördlich der Bushaltestelle gegenüber von der Esso-Tankstelle stehen.

Haltestellen sollen barrierefrei werden

Der Umbau der beiden Haltestellen in der Ritterstraße ist Teil eines größeren Programms, bei dem die Winterbacher Bushaltestellen barrierefrei gemacht werden sollen. Dieses Ziel, so begründet Bauamtsleiter Rainer Blessing, rechtfertige die Baumfällung, da es „für mobilitätseingeschränkte Menschen“, aber auch alle, die mit Kinderwagen oder Gepäck unterwegs seien, ein sehr großer Gewinn“ sei, stufenlos den Bus nutzen zu können.

Vor allem Radfahrer sollen von der Verbreiterung der Verkehrsinsel in der Ritterstraße profitieren. Nach dem Umbau soll sie eine Breite von 2,50 Meter haben, bisher sind es 1,90 Meter. Damit passe dann auch ein komplettes Fahrrad auf die Insel. Beim Queren der Straße rage es derzeit in die Fahrbahn hinein, wenn ein Fahrradfahrer auf der Insel stehen bleiben müsse, so Rainer Blessing. Die breitere Insel schaffe mehr Verkehrssicherheit.

„Zudem soll der Fußgängerbereich des Gehwegs an der in Fahrtrichtung ortsauswärts liegenden Bushaltestelle aufgeweitet werden, um mehr Raum für wartende Personen zu schaffen, was aber einen weiteren Platzbedarf auslöst“, erklärt der Bauamtsleiter. Und: Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Haltestelle „Remsbrücke“ in Fahrtrichtung ortseinwärts ein Stück nach Süden verlegt, so dass sie dann parallel zu ihrem Gegenstück liegt.

Baubeginn noch im Februar

Der Umbau der Bushaltestellen soll noch im Februar beginnen, sobald Wetter und Temperaturen es zulassen. Wann genau und mit welcher Haltestelle es losgeht, ist noch unklar und in Abstimmung zwischen Gemeindeverwaltung und Baufirma.

Acht Bushaltestellen werden barrierefrei: Remsbrücke (beide Fahrtrichtungen in der Ritterstraße), Pflegeheim (beide Fahrtrichtungen in der Schorndorfer Straße), Ortsmitte (beide Fahrtrichtungen in der Straße Oberdorf; hier sind laut Sebastian Schneider, der bei der Gemeinde für den Tiefbau zuständig ist, nur „Kleinigkeiten“ zu machen, da die Haltestellen im Zuge der Umgestaltung der Ortsmitte erst vor einigen Jahren barrierefrei gebaut wurden) und Engelberg (beide Fahrtrichtungen in der Esslinger Straße).

Bei der Haltestelle in der Lerchenstraße ist es noch offen, ob sie erhalten bleibt oder im Zuge einer Linienneustrukturierung wegfällt. Sollte sie bleiben, würde sie als neunte Haltestelle auch umgebaut werden.

100 neue Bäume sollen in Winterbach gepflanzt werden

In der Ritterstraße werden Bäume gefällt, an anderen Stellen welche gepflanzt. Rainer Blessing verweist in diesem Zusammenhang auf das vom Gemeinderat beschlossene Konzept für die Pflanzung von rund 100 neuen Bäumen im Ort. „Der Bauhof der Gemeinde hat hierzu bereits die ersten zehn Bäume im Januar gepflanzt“, sagt er. „So wurden sechs Säulenhainbuchen vor dem Kindergarten Schafacker und vier Säulenhainbuchen benachbart entlang der Gerberstraße gepflanzt.“

Der nächste Schritt soll laut Sebastian Schneider, dem Sachgebietsleiter für den Tiefbau im Rathaus, am 25. März bei der Gemeinschaftsarbeit erfolgen: „Da wollen wir auf dem Friedhof eine größere Aktion starten.“ Geplant sei, dort 25 Bäume zu setzen. Die restlichen Bäume des Pflanzprogramms sollen dann im Herbst folgen.