Der Einstieg in den Bus ist derzeit in Winterbach für Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, aber auch für Eltern mit Kinderwagen, an vielen Haltestellen noch ein großes Hindernis. Jetzt sollen neun barrierefrei umgebaut werden. Kritisch sahen dabei manche Gemeinderäte, dass an der erst vor wenigen Jahren neu gemachten Haltestelle in der Ortsmitte schon wieder Änderungen nötig sind. Dennoch fiel die Entscheidung für den Umbau im Gremium am Ende einstimmig.

Diese Haltestellen