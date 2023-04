Umbau der Bushaltestellen in Winterbach startet: Am Pflegeheim geht es los

Die Gemeinde hat die Firma Fischer Bau aus Remshalden mit dem Umbau der Bushaltestellen in Winterbach und Engelberg beauftragt. An den Haltestellen soll danach ein barrierefreier Einstieg in den Bus möglich sein. Die Maßnahme beginnt nun am Montag, 3. April, mit dem Umbau der Haltestelle in der Schorndorfer Straße (Pflegeheim), Fahrtrichtung Weiler. Anschließend ist die andere Fahrtrichtung an der Reihe.

Für die Haltestelle sind laut Informationen der Gemeinde Winterbach insgesamt sechs Wochen Bauzeit eingeplant (beide Fahrtrichtungen), wobei eine halbseitige Straßensperrung mit Ampelschaltung erforderlich wird. Darüber hinaus kommt es zeitweise auch zu einer Vollsperrung, wenn in diesem Zuge zudem der Bereich der Fußgängerampel am Kronenbergele barrierefrei umgebaut und saniert wird.

Weitere Haltestellen kommen danach dran

Nach der Schorndorfer Straße erfolgen lediglich kleinere Änderungen an den taktilen Leitelementen an der Haltestelle Ortsmitte (Bahnbrücke), bevor anschließend die Bushaltestellen Engelberg und Lerchenstraße barrierefrei umgebaut werden. In den Sommerferien wird dann die Haltestelle Ritterstraße (Remsbrücke) barrierefrei umgebaut, was jedoch nur unter Vollsperrung der Landesstraße in diesem Abschnitt möglich ist.

Die Gemeindeverwaltung will zu den weiteren Baumaßnahmen rechtzeitig vorher nochmals gesondert über das Mitteilungsblatt und die Homepage www.winterbach.de informieren. Der Umbau der Haltestellen kostet mehr als 500.000 Euro, das Land übernimmt etwa die Hälfte davon.