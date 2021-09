Zu einem Unfall ist es am Montagabend (13.09.) an der Anschlussstelle zur B29 in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 49-jährige Ford-Fahrerin gegen 17.30 Uhr die Landesstraße 1140 von Winterbach kommend. Als sie an der Anschlussstelle zur B29 in Fahrtrichtung Stuttgart nach links abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden VW. Der Ford stieß mit dem VW zusammen.

Bei dem Unfall wurde die 49-jährige Ford-Fahrerin leicht