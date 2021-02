Diese Woche konnten viele Kinder wieder in den Kindergarten zurückkehren. Im verschärften Lockdown mussten sie aber lange zu Hause bleiben, so dass Eltern sich fragten, ob sie für diese Zeit trotzdem zur Kasse gebeten werden. Das Land hat den Kommunen zugesagt, 80 Prozent der Ausfälle zu übernehmen, wenn sie den Eltern die Kita-Gebühren für Januar zurückerstatten. Die Gemeinderäte in Urbach und Winterbach haben nun am Dienstagabend Entscheidungen zum Erlass der Elternbeiträge für die