Mehrere fahruntüchtige Autofahrer hat die Polizei bei Verkehrskontrollen am Donnerstagabend, 3. März, aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle auf der Landesstraße in Engelberg hielten die Beamten gegen 22 Uhr einen 32-Jährigen an. Bei ihm ergaben sich laut Polizeibericht Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung.

Bei einer Kontrolle in der Werderstraße in Schorndorf wurden zwei alkoholisierte Autofahrer angehalten, die mit mehr als 0,5 Promille am Steuer saßen. Allen drei