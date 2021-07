Sven Müller ging mit dem Thema 2016 schon in den Bürgermeisterwahlkampf, bis heute hat er sein Wahlversprechen eines Verkehrskonzepts für den Ort nicht umgesetzt. Was nicht daran liegt, dass er oder der Gemeinderat nicht wollen, wie Müller kürzlich noch einmal klarstellte. 2019 fiel im Rat eigentlich der Startschuss für das Konzept mit dem Auftrag an die Verwaltung, geeignete Fachbüros dafür zu suchen. Die konkrete Arbeit hätte dann mit einer Verkehrszählung im Sommer 2020 beginnen sollen,