Auch wenn das Ereignis bereits fast ein Jahr her ist, so nimmt es den 61-Jährigen nach wie vor sichtlich mit. „Ich nehme immer noch Medikamente, damit ich nicht dran denke, aber das kann man nicht vergessen.“ Wovon der Mann aus Schwaikheim im Amtsgericht spricht, hat sich im Oktober 2020 in Winterbach zugetragen.

Eine Jagdgesellschaft war dort zusammengekommen, um zunächst Enten und dann später Füchse und Waschbären zu jagen. Die 19 Personen umfassende Gruppe startete morgens an der