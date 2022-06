Versorgung mit Blutspenden nicht gesichert: Auch in Winterbach fehlen Spender

„Niedrig“, „bedrohlich“, „kritisch“: Das Blutspendebarometer des DRK-Blutspendediensts Baden-Württemberg – Hessen zeigt am Nachmittag des Weltblutspendetags an diesem 14. Juni für die Vorräte bei allen Blutgruppen schlechte Werte. Das deckt sich mit den Schlagzeilen der vergangenen Tage und Wochen: Zurzeit spenden weniger Menschen als sonst Blut. Die Versorgung ist laut des Deutschen Roten Kreuzes aktuell nicht gesichert. Die Organisation bittet dringend zur Blutspende.

Auch in Winterbach weniger Blutspender

Dass zurzeit weniger Menschen zum Spenden kommen als sonst, kann auch Harry Hasert, Bereitschaftsleiter beim Ortsverein Winterbach des Deutschen Roten Kreuzes, bestätigen. „Die Resonanz in der Bevölkerung ist gerade nicht so hoch“, berichtet er. Zu einer Blutspende-Aktion in Winterbach vor wenigen Wochen seien zum Beispiel nur 106 Personen gekommen, etwa 40 bis 50 Personen weniger als im Durchschnitt. „Es ist schwierig, nachzuvollziehen, warum“, sagt Hasert dazu. Die Ferienzeit und das gute Wetter spielen wohl eine Rolle, zusätzlich vermutet er, dass manche Menschen vielleicht auch Angst haben, sich (noch einmal) mit Covid-19 anzustecken.

Dabei bestünden weiterhin Hygienekonzepte, allen Spendern werde vor Eintritt in die Halle eine neue FFP2-Maske ausgehändigt, die während des ganzen Besuchs getragen werden müsse. Der Imbiss nach dem Spenden ist in Winterbach ebenso noch coronabedingt ausgesetzt, auch wenn viele Spender das Angebot vermissen, kam es dabei doch oft noch zu gemütlichen Zusammenkünften. Stattdessen gibt’s ein Care-Paket mit verschiedenen Leckereien. Die Gefahr einer Ansteckung beim Blutspenden schätzt Harry Hasert folglich insgesamt als sehr gering beziehungsweise nicht existent ein.

Spender machen gerne Termine aus

Eine weitere Folge der Pandemie ist, dass für die Blutspende nun Termine gemacht werden müssen. Das bewerten viele Spender laut Hasert aber durchaus als positiv. „Sie müssen dann nicht allzu lange warten und können sicher sein, dass es relativ schnell geht“, sagt er. Vor Corona sei das nicht immer so gewesen, wenn viele Menschen gleichzeitig kamen. Erstspender sollten in etwa eine Stunde für den Blutspendetermin einplanen.

Wer anderen Menschen helfen und Blut spenden will, der kann das nächste Woche ganz bequem auch in der Nähe machen. Zum Beispiel am Montag, 20. Juni, zwischen 14 und 19.30 Uhr in der Staufenhalle in Plüderhausen oder am Freitag, 24. Juni, in der Wilhelm-Enßle-Halle in Remshalden, ebenso zwischen 14 und 19.30 Uhr. Unter www.blutspende.de/blutspendetermine finden sich weitere Termine in der Umgebung, Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung. Nur eine Blutspende kann laut des DRK bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Jeder werde derzeit gebraucht.