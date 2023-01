Verwunderung über derzeit geschlossenes Eiscafé in Winterbach: Alfred Isak erklärt die Gründe

Dass eine Eisdiele über den Winter geschlossen hat, ist an sich kein ungewöhnlicher Vorgang. In Winterbach sorgt jedoch seit Mitte Dezember für Verwunderung, dass Alfred Isak sein Eiscafé in der Ortsmitte nicht mehr öffnete, weil er dort eigentlich seinen in den vergangenen Jahren eingespielten „Winterzauber“ mit Glühwein, Waffeln und anderem aufgefahren hatte. Kein Zettel oder Aushang erklärten die Schließung. Das führte zu Gerüchten, Isak habe vielleicht ganz aufgegeben. Auf Nachfrage erklärt der Winterbacher Eismann jedoch: Die Gerüchte stimmen nicht.

Geschlossen habe er derzeit ganz einfach deswegen, weil das Wintergeschäft nicht gut gelaufen sei. Er habe vielleicht 70 oder 100 Euro Umsatz am Tag gemacht. „Damit kann ich nicht zurechtkommen, damit erziele ich keinen Gewinn“, sagt er. Er habe zum Beispiel Waffelteig für 25 oder 30 Euro gemacht und dann drei oder vier Waffeln verkauft. Er könne sich das nicht leisten, Zutaten wie Salami für die Pinsa wegzuschmeißen, die er nicht tagelang geöffnet lagern könne. Und dann noch die gestiegenen Strompreise.

Menschen kamen in den vergangenen Jahren wegen Corona-Beschränkungen

Die vergangenen Jahre seien durch die Pandemie einfach anders gewesen, sagt Alfred Isak. Da seien die Leute wegen der Corona-Beschränkungen zu ihm gekommen. Jetzt habe wieder alles offen und sei ohne Einschränkungen zugänglich, die Weihnachtsmärkte hätten stattgefunden. Daher seien viel, viel weniger Menschen bei ihm gewesen.

„Deswegen habe ich dann entschieden, dass es besser ist, zuzumachen, und dass ich ein bisschen Kraft tanke für den Sommer“, sagt er. Aber bis zum Sommer müssen die Kunden gar nicht warten. Isak kündigt an: „Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen kommen und es 15 Grad hat, dann werde ich meine Eisdiele aufmachen.“ Dann rechnet er mit den Stammgästen, zum Beispiel Fahrradfahrern, die auf dem Weg durch Winterbach eine Pause machen. Und er kündigt an: Er werde wieder experimentieren und einige interessante neue Eissorten anbieten.

Eis macht Alfred Isak selbst

Das Eis stellt Alfred Isak aus qualitativ hochwertigen Zutaten selbst vor Ort her. Dazu hat er in der Brunnengasse, hinter dem historischen Waschhäusle, in dem die Eisdiele ist, Räume angemietet und mit Maschinen ausgestattet.

Dort hat er auch weiterhin vor, sein Angebot auszubauen und eine Aperitivo-Bar zu eröffnen, wie er es schon länger angekündigt hat. Derzeit warte er allerdings noch auf Genehmigungen, sagt er. Für ihn ist aber klar: „Die Eisdiele allein wird auf Dauer nicht reichen, die Umsätze daraus werden nicht zwölf Monate im Jahr meine Kosten einspielen.“ Er brauche die Bar als weiteres, sicheres Standbein, um unabhängiger von Wetter und Jahreszeiten zu werden.