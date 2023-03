Volapük übernimmt in Winterbach Döner-Imbiss: Mit Currywurst, Burgern und mehr

Fast 30 Jahre war lang der Dönerimbiss von Ayhan Sertel am Winterbacher Bahnhofsvorplatz eine echte Institution. Nachdem er ihn aufgab, war monatelang der Rollladen unten. Aber im Hintergrund war Umberto Arnold, der direkt nebenan mit seiner Frau Ina Haußer seit drei Jahren das Bistro „Volapük“ führt, schon an eigenen Plänen dran. Einen Imbiss wollte Arnold schon länger eröffnen. Weil er findet: "Es gibt so gut wie keinen Imbiss mehr wie man sie von früher kennt." Er habe gar nichts gegen Döner, meint er, das esse er selbst auch hin und wieder. Aber das gebe es in jeder Ortschaft. "Dafür muss man nicht weit fahren". Nach einer guten Currywurst müsse man aber inzwischen lang suchen.

Die Currywurst steht denn auch ganz oben auf der Speisekarte, die draußen neben dem neu gestalteten Verkaufsfenster hängt, in einer normalen und einer XL-Version. Die Soße dafür mache er jeden Tag selbst, sagt Umberto Arnold, mit Speck, Zwiebeln und verschiedenen Gewürzen. Außerdem gibt es Feuerwurst, Rote, Heringsbrötchen, Fleischkäsebrötchen, Pommes und Burger: Hamburger, Cheeseburger und Chili-Cheeseburger. Dazu stehen die üblichen Süßgetränke, Wasser, Starnberger Hell, Berg Ulrichsbier und Hochdorfer Naturradler auf der Karte.

Umberto Arnold: "Das ist schon auch eine andere Hausnummer"

"Wir haben für den Anfang gesagt, wir fangen relativ klein an", sagt Umberto Arnold, "bis wir uns eingearbeitet haben in die Arbeitsabläufe." Bis man sich in der Imbiss-Küche so gut zurechtfinde wie in der des Bistros, die man schon drei Jahre kenne, dauere es noch ein bisschen. "Das ist schon auch eine andere Hausnummer, wenn die Leute davorstehen und warten." Es komme viel mehr auf Schnelligkeit an. Bisher habe aber alles gut geklappt, seit er am vergangenen Freitag Eröffnung gefeiert habe.

"Die Resonanz ist bisher sehr gut", sagt Umberto Arnold. "Ich habe viele neue Gesichter gesehen die paar Tage." Die Rückmeldungen entsprächen seinen eigenen Gedanken: "Die Leute freuen sich, dass es jetzt so was gibt in Winterbach." Etwa 50 Prozent der Kundinnen und Kunden nähmen sich das Essen mit nach Hause.

Den Namen "Iss was" hat er vom vorigen Imbiss übernommen und nur um den Zustatz „vom Volapük“ ergänzt. "Es kommen immer noch Leute und fragen nach einem Döner", erzählt er. "Das ist aber auch klar nach 28 oder 29 Jahren." Das seien schon auch "große Fußstapfen" in die er in der Nachfolge von Ayhan Sertel trete. Aber so sei es mit dem "Volapük" ja auch gewesen. Das übernahmen Umberto Arnold und Ina Haußer und eröffneten es neu, nachdem Wirtin Petra Pleser nach 20 Jahren Ende 2019 Schluss gemacht hatte.

Bei Freibädern beworben

Jetzt war es für Umberto Arnold eine glückliche Fügung, dass der Imbiss frei wurde. Er habe sich schon länger umgeschaut und zum Beispiel bei Freibädern beworben, die einen Imbissbetreiber gesucht hatten. "Aber das ist hinfällig, hier Tür an Tür, das ist perfekt."

Neben dem Gedanken, etwas bieten zu wollen, das es so nur noch selten gibt, sei es der Kontakt mit Menschen, der ihm gefalle, sagt er. "Mir macht es unheimlich viel Spaß, Leute zu bedienen und mich zu unterhalten."

Den Imbiss schmeißt er jetzt alleine, teilweise mit einer Aushilfe in den Stoßzeiten. Wenn im Bistro viel los ist, lässt er abends pünktlich um 18.30 Uhr den Rollladen runter und unterstützt Ina Haußer im „Volapük“. Ansonsten lasse er auch mal länger offen, sagt er. Quasi nebenbei hat Umberto Arnold immer noch seine Gebäudereinigungsfirma.

Draußensaison beginnt

Wenn jetzt nicht Frühling wäre, meint er, dann wäre eigentlich ein weiterer Ruhetag neben dem Dienstag gut gewesen. "Ich hätte wahrscheinlich gesagt, wir lassen Montag auch zu." Jetzt beginnt aber auch irgendwann wieder die Saison für die Terrasse des "Volapük". Noch steht dort ein Zelt. Es sei noch zu früh, es abzubauen, meint Umberto Arnold. Momentan sei das Zelt oft voll, aber ohne sei es abends noch zu kalt zum Draußensitzen.

Wann das "Iss was" und "Volapük" geöffnet haben

Der Imbiss "Iss was" hat immer von 11.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, sonntags von 14 bis 18.30 Uhr, dienstags ist Ruhetag.

Das Bistro "Volapük" hat diese Öffnungszeiten: Montag 16 bis 21 Uhr, Dienstag geschlossen, Mittwoch bis Donnerstag 14 bsi 23 Uhr, Samstag, 14 bis 0 Uhr, Sonntag 14 bis 20 Uhr.