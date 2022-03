Sie habe einfach nur das Riesenglück gehabt, dass sie in der „Geburtslotterie“ zufällig in Deutschland geboren wurde. Dies sei kein Verdienst, sondern eine Verpflichtung, sich der Aufgabe zu stellen, den Menschen zu helfen, denen es in ihren Ländern weitaus schlechter gehe. „Dies ist unser aller Aufgabe, und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten.“

Mit dieser Erklärung begründete Manuela Tempes ihr Engagement im „Arbeitskreis Ukraine“ der Freien Waldorfschule Engelberg. Knapp zwei